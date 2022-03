AlquiloconSeguro ofrece una de las mejores coberturas jurídicas para resolver todo tipo de problemas con los inquilinos Emprendedores de Hoy

Al poner en alquiler una propiedad, surgen riesgos y preocupaciones como la posibilidad de que el inquilino deje de pagar o que se causen daños al inmueble.

Por esta razón, el seguro de impago de alquiler se ha convertido en la opción preferente para los propietarios que desean alquilar con tranquilidad. Con esto garantizan el cobro de las rentas y la protección de los bienes de forma efectiva, brindando además una serie de importantísimas coberturas adicionales.

AlquiloconSeguro se alza como una de las mejores alternativas en soluciones aseguradoras para el sector inmobiliario. Además de las garantías de cobro ofrecidas, proporcionan una de las mejores coberturas jurídicas para resolver todo tipo de problemas con los inquilinos.

¿Qué queda cubierto por un seguro de impago de alquiler? El seguro de impago de alquiler busca proteger a los propietarios de inmuebles de los inquilinos morosos. La contratación de esta póliza asegura recibir el pago mensual de la renta en caso de que el arrendatario no cumpla con su obligación. Pero, además de esta cobertura principal, el seguro ofrece otras garantías y servicios que permiten asegurar la protección completa del contrato de alquiler.

Ante el posible escenario de daños al inmueble por actos vandálicos, la aseguradora se hace cargo de gastos de reparaciones. Además, se reservan el derecho de demandar a los responsables para que estos asuman el pago de todos los daños. En caso de producirse el desahucio, la póliza cubre los costes relacionados con el cambio de las cerraduras principales de la vivienda y la intervención de cerrajeros.

Otro de los beneficios que ofrece este tipo de seguro es que incluyen una cobertura por gastos de defensa legal, por lo que se cubren los costes derivados de la necesidad de contratar a un abogado para defender los intereses del propietario.

AlquiloconSeguro ofrece una de las mejores coberturas a los arrendadores Esta Correduría de Seguros ofrece una de las mejores relaciones precio-cobertura del mercado, con precios que van desde los 11 € al mes. Se encargan de brindar protección a los arrendadores en casos de alquiler de viviendas o locales comerciales, cubriendo desde 6 hasta 12 meses de impago.

La cobertura incluye asesoramiento y asistencia jurídica con abogados expertos que defienden los intereses, reclaman los derechos y protegen la economía del asegurado. Ya sea que se presenten problemas de impago, vandalismo, obras no consentidas o denuncias de parte del inquilino, estos se encargan de llevar a cabo la defensa. Además, el asegurado tiene la posibilidad de resolver todas sus dudas con respecto a la póliza y sus derechos como arrendador mediante una llamada, email, WhatsApp…

Ante el aumento de la cantidad de inquilinos morosos, cada vez son más los propietarios que se inclinan por la contratación de seguros de impago de alquiler. AlquiloconSeguro se perfila como una de las principales opciones aseguradoras debido a que disponen de unas de las mejores coberturas del mercado con los precios más competitivos.



