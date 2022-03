La información que las empresas deben conocer sobre el IVA en el comercio electrónico Emprendedores de Hoy

jueves, 17 de marzo de 2022

En principio, las normas generales sobre la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) son iguales para cada país de la UE, aunque su implementación varía según las leyes de cada región. Esta circunstancia obliga a los empresarios a conocer el correcto funcionamiento del IVA en el lugar donde opere y cómo afecta a su negocio.

En Vatontime, como intermediarios de IVA, su equipo de profesionales son la solución a los engorrosos trámites fiscales a los que deben enfrentarse los vendedores del comercio electrónico, ya que brindan un eficiente servicio en todos los aspectos relacionados con el IVA, desde registros y declaraciones, hasta casos de reembolso.

Funcionamiento del IVA en las ventas online dentro de la Unión Europea Cuando la venta se realiza desde un país de la Unión Europea por un vendedor establecido en el territorio de la Unión y el consumidor se encuentra en otra región del mismo, las ventas tributan según las reglas establecidas en el país donde se ubica el vendedor siempre y cuando las ventas no superen en conjunto el importe de 10.000 euros. En cambio, si las ventas superan ese límite, es obligatorio repercutir y pagar el IVA aplicable en el lugar donde se consumen los productos.

¿Qué beneficios aportan los servicios de Vatontime? Desde Vatontime ofrecen un servicio de asesoramiento especializado en IVA que permite a todo tipo de negocios simplificar, monitorizar y cumplir las obligaciones de IVA, desde la obtención de números de IVA en cualquier país de la UE hasta la presentación de las declaraciones de IVA en los plazos pertinentes.

Por otro lado, es importante destacar que muchas plataformas de venta o marketplaces exigen a los vendedores el cumplimiento en materia de IVA, revistiendo especial relevancia estar registrado en aquellos países en los que se realicen operaciones sujetas a IVA y disponer del correspondiente número de IVA. Uno de los casos más habituales en los que el IVA adquiere relevancia es la utilización de centros logísticos en otros países de la UE lo que sucede en algunos programas de venta en Amazon, por ejemplo.

Los vendedores con menos experiencia y menos recursos son los que más pueden sufrir las consecuencias de las reglas de IVA. No obstante, desde el 1 de julio de 2021 los vendedores online disponen de nuevos métodos o mecanismos para recaudar y pagar el IVA de sus ventas gracias a la reforma de la normativa de la UE. Nos estamos refiriendo a los nuevos sistemas de ventanilla única (IOSS y OSS) los cuales facilitan y simplifican las obligaciones de IVA significativamente.

Asimismo, es habitual que algunos dueños de empresas online indiquen cantidades de dinero inferiores a las que corresponden por concepto de IVA o no lo incluyan el precio fijado para los productos que ofrecen en su plataforma, lo cual incide negativamente en el margen de ganancia de su empresa.

En cualquier caso, contratar los servicios de expertos hace que la gestión de las empresas, independientemente de su sector, sea exitosa y se lleven a cabo adecuadamente todas las obligaciones legales.



