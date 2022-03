La ONG Educo alerta de una escalada de ataques contra la población civil de Ucrania a pesar de las negociaciones de paz La organización da apoyo a más de 2.000 niños y niñas en Ucrania, en ciudades especialmente afectadas como Kíev, Mariúpol o Mikolaiv Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 17 de marzo de 2022, 11:33 h (CET) La ONG Educo alerta de la escalada de ataques contra la población civil en Ucrania y, específicamente, de niñas, niños y adolescentes que ha tenido lugar en las últimas horas a pesar de las negociaciones de paz entre las partes. El teatro de Mariúpol, en el que buscaban refugio más de mil personas, ha sido atacado a pesar de la advertencia de que había niños y niñas dentro. También Odesa, una ciudad portuaria en la que hasta antes de ayer aún había una calma relativa, ha sido bombardeada.

Educo, como miembro de la Alianza ChildFund, está trabajando para dar respuesta a la crisis humanitaria que se está viviendo dentro de Ucrania. Algunas de estas acciones se llevan a cabo en Mariúpol y en Mikolaiv, situada a unos 100 kilómetros de Odesa, una ciudad que se ha convertido en un símbolo de resistencia y considerada “el ángel de la guardia de Odesa”.



“Estamos dando apoyo a más de 2.000 niños y niñas de ciudades especialmente afectadas como Kíev, Mariúpol o Mikolaiv. Las tres han sido fuertemente bombardeadas Estamos distribuyendo alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad”, señala Pilar Orenes, directora general de Educo.

Orenes señala que “la población civil así como las infraestructuras civiles como hospitales no pueden ser blanco de ataque, también pedimos el máximo respeto hacia las organizaciones humanitarias que trabajan en Ucrania. Los trabajadores humanitarios no pueden ser targets y debe garantizarse su protección y acceso a los lugares más necesitados de ayuda”.

En el suroeste del país la Alianza ChildFund ha puesto en marcha un programa de apoyo psicosocial para los niños y las niñas. La mayoría pasa los días en casa, con sus familias, conscientes del miedo y la incertidumbre que les rodea. A través de una red de 200 profesores, se les está dando apoyo emocional y educativo para que puedan sobrellevar de la mejor manera posible la situación de violencia que les rodea. Por otra parte, se están distribuyendo materiales básicos de higiene familias que viven en los búnkeres de sus ciudades, como en Vyshhorod (cerca de Kíev), o pañales para bebés en localidades como Mikolaiv.

Asimismo, la Alianza Child Fund está suministrando medicamentos al hospital infantil de Lysychansk y a niños y niñas de la ciudad de Leópolis. También está apoyando a seis niños y niñas enfermos de cáncer que de momento no han podido ser evacuados del hospital infantil de Lutsk.

Por último, está trabajando en la evacuación de niños y niñas que viven en internados de la ciudad de Leópolis para trasladarlos a zonas rurales o incluso a países vecinos. De momento se ha podido trasladar a un grupo importante de menores de edad en Lysychansk, después de que el tren en el que viajaban fuera atacado. También se ha creado un refugio para 100 familias en la ciudad de Izmail, al suroeste del país.

“Es imprescindible garantizar la protección de todos y cada uno de estos niños y velar por el pleno cumplimiento de sus derechos” subraya Orenes. “El ataque masivo contra civiles, la toma masiva de rehenes o el uso de bombas no guiadas, bombas tontas, representa una grave violación del derecho internacional humanitario”.

EDUCO EN EL COMITÉ DE EMERGENCIAS Educo es una de las 6 ONG internacionales (junto con Aldeas Infantiles, Oxfam Intermon, Médicos del Mundo, Plan Internacional y World Vision) que forman parte del Comité de Emergencias. El objetivo del mismo es poder ofrecer un mecanismo de respuesta rápida en situaciones de emergencia que permita incrementar el apoyo ciudadano en diferentes crisis humanitarias. En este sentido, el Comité de Emergencias quiere ser un nexo de unión entre ONG, empresas, medios de comunicación y la ciudadanía en general y poder canalizar el apoyo y la solidaridad de la sociedad ante situaciones como la que está ocurriendo en Ucrania. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La ONG Educo alerta de una escalada de ataques contra la población civil de Ucrania a pesar de las negociaciones de paz La organización da apoyo a más de 2.000 niños y niñas en Ucrania, en ciudades especialmente afectadas como Kíev, Mariúpol o Mikolaiv World Vision amplía su respuesta cuando el número de refugiados ucranianos alcanza los tres millones La ONG pretende llegar a 200.000 personas en Rumanía, 50.000 en Ucrania y 20.000 en Moldavia. También está apoyando a muchos de los refugiados estimados que han huido a Georgia 200 familias que permanecían aisladas en Luhansk reciben ayuda humanitaria de Aldeas Infantiles SOS Para la organización es fundamental poner el foco en los 98.000 niños y niñas tutelados por el Estado ucraniano que viven en instituciones residenciales ​Colombia El uribismo que ha dominado a la Colombia del siglo XXI no va bien en las encuestas, aunque a Petro le convendría disputar el balotaje con alguien de la derecha dura Maltratados los gitanos refugiados que huyen de Ucrania Al llegar a las fronteras de los estados vecinos se han encontrado con una discriminación “brutal”