El Payaso Cobrador se encarga de gestionar los recobros de deudas Emprendedores de Hoy

miércoles, 16 de marzo de 2022, 17:12 h (CET)

Según la presidenta de la Asociación Nacional de Entidades de Gestión de Cobro (Angeco), Melania Sebastián, España es uno de los países de la Unión Europea que no presenta un marco legal para gestionar las deudas impagadas. Como consecuencia, los ciudadanos y empresas han tenido que recurrir a compañías de recobro autorreguladas. Estas se dedican al cobro de deudas aplicando técnicas no convencionales, sin embargo, suelen ser efectivas. Tal es el caso de El Payaso Cobrador que se caracteriza por su disfraz tan peculiar.

El recobro de deudas: ¿qué es exactamente? El recobro supone una serie de acciones con el fin de cobrar una deuda. Este puede ser de forma directa con el o los deudores. Sin embargo, muchas personas y empresas prefieren contratar servicios especializados para que se encarguen del proceso. Estas entidades tienen la potestad de gestionar el cobro según su política y manera de actuación.

Las principales funciones de las compañías dedicadas al recobro son, primeramente, recaudar el dinero, esto debe hacerse apegándose a los términos del contrato. Asimismo, deben realizar un seguimiento constante del pago de la deuda. La negociación es una parte importante de este proceso, pero debe tener un margen específico para evitar que los plazos de pago se prolonguen demasiado. Algunas de las empresas de recobro ejercen presión sobre los morosos de maneras particulares, utilizando disfraces y otras técnicas.

¿Qué servicio ofrece el Payaso Cobrador? El Payaso Cobrador es una empresa que se especializa en el cobro de deudas por una vía extrajudicial. Se enfocan en morosos, es decir, personas o empresas cuya deuda ha vencido. Tienen, aproximadamente, 15 años de experiencia en este tipo de situaciones, por lo que han lidiado con toda clase de deudores. Entre estos destacan los plazos vencidos y los estafadores. La empresa cuenta con técnicas especiales para abordar cada caso y lograr el cobro del dinero pendiente.

Antes de llegar al nivel judicial, la compañía se pone en contacto con el deudor. En caso de no llegar a un acuerdo, la empresa o persona recibirá la visita de un payaso que viaja en un auto rotulado. Al llegar al lugar, el payaso anunciará el motivo de su visita a través de un megáfono. La intención es que todos los vecinos lo vean y así ejercer presión sobre el deudor. El Payaso Cobrador se ubica en varias ciudades de España como Madrid, Valencia, Barcelona, Oviedo, entre otras. Además, el procedimiento es completamente legal.

Recuperar el dinero prestado es posible con la ayuda de expertos en la materia.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.