Royal se certifica como Agente Digitalizador para ofrecer el programa Kit Digital a PYMES y Autónomos

miércoles, 16 de marzo de 2022, 10:31 h (CET) Desde Royal están muy comprometidos con la digitalización de Pymes y Autónomos y quieren hacerse partícipes del proceso ofreciendo sus servicios como agencia de Marketing Digital en el programa Kit Digital Kit Digital es un programa público que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha lanzado este año. El objetivo es ofrecer ayudas económicas de hasta 12.000€ a PYMES y autónomos para que puedan implementar en sus negocios soluciones digitales.

Como Agente Digitalizador, Royal ofrecerá para las Pymes y Autónomos que se beneficien de las subvenciones del programa Kit Digital los servicios digitales asociados a:

Presencia en internet y sitio web.

Diseñar, integrar y desarrollar todo lo que un negocio necesita para crecer.

Creación de plataformas sólidas que aseguren que la presencia digital de una empresa sea óptima.



Comercio electrónico.

Creación de tiendas online bajo estándares de programación de máxima confianza y escalabilidad.

Formación a clientes para que gestionen su negocio digital de manera rápida y sencilla.

Desde pequeñas tiendas a grandes plataformas del sector retail.



Gestión de redes sociales.

Definir objetivos y estrategia para conseguirlos: canales, mensajes, contenidos, formatos, medición, análisis, etc.

Selección y creación de los contenidos que más valor aportan y adaptación a cada formato de distribución. Vídeo, email marketing, blogs, libros blancos, informes, comparativas, etc.

Engagement y resultados visibles.



Business Intelligence y Analítica.

Análisis de fuentes de datos y creación de Customer Data Platform con dashboards personalizados por perfiles.

Potenciar decisiones basadas en datos con diferentes motores predictivos.



Ciberseguridad.

Análisis correctivos, pruebas de stress o mantenimientos evolutivos.

Actuaciones inmediatas en caso de incidencia



Gestión de clientes y/o proveedores.

Configuración y mantenimiento de CRM para tener el conocimiento sobre clientes actuales y potenciales y contribuir con ello a un aumento significativo en las ventas.



Las bases del programa Kit Digital obligan a que las empresas que quieran obtener la subvención acudan a un agente certificado, y sin duda, Royal es una excelente elección para digitalizar una empresa.

Si se quiere acceder a las ayudas o se tiene alguna duda acerca de cómo solicitar que Royal sea el Agente Digitalizador de un proyecto, no dudar en visitar su web: https://royalcomtechnology.com/kit-digital/

