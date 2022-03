Inmuno Transfer, el aliado para fortalecer el sistema inmunitario Emprendedores de Hoy

miércoles, 16 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Sin lugar a dudas, el sistema inmunitario juega un papel protagonista en el bienestar. Es el encargado de actuar como una barrera protectora frente a patógenos que pretenden mermar la salud de las personas, impidiendo la infección de virus, bacterias, hongos, etc.

Una excelente forma de reforzar el sistema inmunitario es fortaleciéndolo a través de complementos alimenticios como Inmuno Transfer, una fórmula desarrollada por el laboratorio Herbetom Internacional, la cual contiene calostro, quercetina, vitaminas C y D y zinc.

¿Cómo se pueden fortalecer las defensas del cuerpo humano? Desde la llegada de la pandemia, son muchas las empresas, laboratorios y científicos que han estado trabajando para desarrollar fórmulas efectivas que contribuyan al fortalecimiento del sistema inmune. No solo para hacer frente al covid-19, sino también para evitar otros patógenos que puedan afectar la salud del ser humano.

En primer lugar, el Calostro bovino es una sustancia secretada por las glándulas mamarias después del parto (0-72 horas). Es significativamente rico en nutrientes (proteínas, grasas, aminoácidos, vitaminas, minerales) y otros compuestos biológicamente activos como factores de transferencia. El calostro contiene además una concentración elevada de inmunoglobulina, principalmente IgG, que desempeña un papel vital en la defensa del organismo frente a patógenos.

En segundo lugar, la Quercetina de Sophora japónica ha demostrado tener efectos inmunomoduladores y antivirales, actuando como sustancia antiviral en numerosos estudios.

Finalmente, la Vitamina C, vitamina D y zinc contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario, mejorando la adaptación inmunológica gracias a la modulación de la respuesta inmunitaria.

Es un complemento alimenticio ideal para la protección frente a infecciones (virus, bacterias…), en situaciones que disminuyan la acción del sistema inmunitario como cansancio o estrés físico prolongado y en pacientes con un sistema inmunitario deprimido de manera crónica.

Inmuno Transfer: el aliado perfecto para el correcto funcionamiento del sistema inmunitario En medio de tiempos tan cruciales para la salud pública, asegurarse de mantener el sistema inmunitario adecuado es una excelente manera de garantizar el bienestar, incluso, en medio de las condiciones más difíciles. Por esta razón, Inmuno Transfer de Herbetom Internacional es de las mejores alternativas para fortalecer el sistema inmune.



