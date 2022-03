¿Cómo afrontar los bloqueos?, los consejos del coach personal Pedro Serrano

En muchas ocasiones, los bloqueos se instalan en las vidas de las personas, aunque estas no tengan consciencia de tenerlos, pero sí que se notan sus efectos. No se tiene energía, falta de confianza y determinación, sentirse en bucles sin salida, se tienen diálogos negativos que anulan, no se consigue avanzar, o ni siquiera se pueden empezar esos trabajos o proyectos que requieren tomar acción.

Las inseguridades y la procrastinación toman las riendas y los avances brillan por su ausencia en todos los aspectos de la vida.

La forma de trabajar los bloqueos Como coach personal, los bloqueos son uno de los temas claves que Pedro Serrano trabaja en las sesiones de coaching con sus clientes, ya sean por motivos personales o laborales.

Los bloqueos mentales y emocionales están a la orden del día, generando ansiedad a las personas, pues no saben cómo salir de ellos. Estos impiden avanzar en la toma de decisiones, pensar con claridad, problemas para concentrarse o en mantener la atención, y genera una gran inseguridad en las personas.

También bloquean los sentimientos, y son determinantes en la manera de relacionarse con el entorno y con uno mismo, se pierde la seguridad y el optimismo, dando pie a la llegada de las emociones más densas y negativas, provocando y manteniendo estados de depresión y ansiedad.

Los bloqueos mentales y emocionales van de la mano y se retroalimentan los unos a los otros, haciendo más fuerte su impacto en el cuerpo que termina somatizando todo y afectando a la salud.

Los bloqueos, frecuentemente, son los causantes de que aparezca el síndrome del impostor, donde la persona no se cree merecedora del cargo que tiene (si es en el plano laboral) o también le puede causar muchas inseguridades en el plano personal, provocando tener una autoestima baja, que le haga buscar el reconocimiento en el exterior y donde se compare con otras personas constantemente, con lo cual las inseguridades y angustias aparecerán muy a menudo.

Los bloqueos pueden llegar a las vidas de las personas por temas reales que supongan una situación traumática, como puede ser una accidente o un acontecimiento potente que hace que salte automáticamente el sistema de protección y bloquee la mente ante hechos que puedan desbordar emocionalmente al individuo.

En otras muchas ocasiones, es uno mismo el que provoca de manera inconsciente que lleguen esos bloqueos a su vida, y lo hace a través de las creencias limitantes y pensamientos negativos, que son los filtros mediante los cuales se distorsiona la realidad. Además, hay una tendencia a imaginar futuros catastrofistas donde, además, la persona se ve sin capacidad de solucionar los temas, con lo cual la ansiedad y la depresión están garantizadas.

Todas las veces que se imaginan historias que no acaban sucediendo La respuesta es que casi siempre, la mente prepara películas catastrofistas y negativas que hacen que la persona lo pase fatal, para luego quedarse en nada, pero que, sin embargo, cuando se están anticipando esos momentos se sufre como si fueran reales.

La mente tiene una tendencia a anticipar problemas, inventa escenarios hostiles, para que la persona pueda buscar anticipadamente posibles respuestas, y para estar alerta, el problema viene cuando se pierde el equilibrio y lo hace en exceso generando el efecto contrario y provocando en la persona angustia e inseguridad.

Es aquí donde elcoaching antibloqueos, tiene mucho que decir y donde es de gran ayuda a las personas que pasan por estos momentos en los cuales los bloqueos les impiden avanzar.

¿Cómo puede ayudar el coaching para salir de los bloqueos mentales y emocionales? En primer lugar, identificando todos esos bloqueos que impiden a la persona poder desarrollarse de forma óptima, ya sea en el plano personal o laboral. Por otro lado, ayudando a la persona a tomar conciencia de su sistema de creencias y de cómo le afecta, y como en toda sesión de coaching clarificando objetivos personales o profesionales, poniendo el foco en lo que realmente importa.

Dando herramientas para entrenar mente y emociones, para que jueguen a favor y no en contra, recuperando el control y teniendo una mente proactiva, que permita elegir y poner el foco conscientemente donde se necesite.

Dotando de recursos a la persona para gestionar y dominar esos bloqueos cuando aparezcan e implementando nuevos hábitos saludables que fortalezcan mente y emociones,

Empoderando al individuo para tener una autoestima equilibrada, base primordial para tener una vida libre de bloqueos e inseguridades. Trabajar en el ahora, único tiempo real y desde el cual se puede tomar acción para salir de bloqueos anclados en pasados o proyectados a futuros catastrofistas, que son la base de muchos de los bloqueos recurrentes. Llevar a la persona a la acción, a la experiencia, ya que sin este último paso no hay avances. Se trata de un acompañamiento que permite el autodescubrimiento y el autoconocimiento de la persona, que le permita utilizar y optimizar todos sus recursos y sacar su mejor versión.

Pedro Serrano Coach ha creado ADIÓS BLOQUEOS, que es un programa de coaching antibloqueos que ayuda a las personas a gestionar y eliminar los bloqueos de su vida ya sean personales o profesionales.

Las sesiones pueden ser presenciales si son en Madrid o también online, desde cualquier lugar.