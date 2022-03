Mailing masivo, la mejor manera de llegar a los clientes Es una estrategia que consiste en enviar un correo a un gran número de usuarios de manera simultánea Redacción

martes, 15 de marzo de 2022, 11:15 h (CET) Se trata de una de las técnicas más efectivas de fidelizar clientes, ya que permite llegar directamente a ellos a través de un formato rápido y cómodo, sabiendo que, para mayor agilidad, en la actualidad existen diversos programas específicos para hacer mailing con tan solo un clic.

Para llevar a cabo esta técnica de manera adecuada, una de las primeras cosas que hay que saber es conocer exactamente qué es el mailing. En este sentido, hay que decir que se trata de una estrategia que consiste en enviar un correo a un gran número de usuarios de manera simultánea. Eso sí, para poder llevar a cabo esta técnica, es imprescindible que los usuarios estén dados de alta en una base de datos, dando su consentimiento para poder recibir este tipo de informaciones.

¿Para qué se utiliza esta técnica?

Como ya se ha mencionado anteriormente, mandar mails masivos es una estrategia de marketing digital muy arraigada en la actualidad, sobre todo, es una técnica que se suele utilizar a menudo en campañas donde se quiere dar a conocer un producto o servicio específico.

Gracias a los correos electrónicos, se intenta aumentar la fidelidad de los clientes y por ello se les ofrece información cada cierto tiempo sobre todas las novedades que hay en la marca o si ha habido modificaciones en servicios o productos, entre otras cosas.

Hay que decir que es una técnica muy sencilla de utilizar, puesto que, con tan solo un mensaje, se puede llegar a un gran número de usuarios, los cuales, reciben la información en su correo y generan, posteriormente, mayor tráfico en la web del negocio.

¿Cómo se redacta un correo de estas características?

Aunque muchos piensen lo contrario, lo cierto es que no es sencillo redactar de manera adecuada un correo comercial, ya que, para alcanzar sus objetivos, se vuelve necesario llevar una planificación previa.

Así, una vez que se haga la programación correspondiente, es importante que la persona encargada de realizar el mailing sepa redactar con fluidez y, sobre todo, tener claro cuáles son los principales conceptos que se quieren promocionar. Además de todo esto, se vuelve imprescindible tener a mano las herramientas adecuadas para hacer mailing, siendo una de las mejores opciones elegir una buena plataforma para los envíos masivos.

En el momento que hay que redactar un mail de estas características, es muy importante tener en cuenta ciertos aspectos clave tales como el público objetivo al que la empresa quiere dirigirse, también es esencial establecer las metas que se quieren alcanzar, el tipo de promoción o publicidad o determinar qué modalidad de correo se quiere enviar.

Mailrelay, una plataforma muy completa

Tal y como se ha mencionado, en el momento que se quiere llevar a cabo el mailing es muy importante no solo contar con expertos profesionales que manejen el sector, también es esencial tener una plataforma que ayude a enviar estos correos al instante.

Aunque en la actualidad se pueden encontrar numerosos soportes de estas características, hay que decir que una de las mejores plataformas que hay hoy en día, sin duda, es Mailrelay. Se trata de una plataforma que ha sido perfectamente diseñada para poder enviar correos electrónicos de manera masiva, sabiendo que es un soporte que es accesible para todo el mundo, ya que lo pueden utilizar desde particulares, a empresas grandes, pymes, organizaciones, asociaciones o fundaciones, entre otras entidades y colectivos.

Una de las mayores ventajas de Mailrelay es que ofrece la posibilidad de poder enviar de manera gratuita un total de 15.000 correos mensuales, sabiendo que se pueden tener en la base de datos hasta 3.000 contactos.

De igual modo, para ofrecer mayores oportunidades a los clientes, la plataforma también ofrece cada cierto tiempo algunas ofertas y promociones con el fin de que se puedan ampliar los envíos mensuales o aumentar el número de contactos.

Aunque cuentan con una versión de pago más premium, hay que decir que con la versión gratuita la mayoría de entidades tiene suficiente, ya que además de ofrecer todo lo mencionado, también proporciona otras funcionalidades y servicios tales como el editor de newsletter.

Ejemplos y consejos

Mailrelay también destaca por ofrecer en su web a los usuarios secciones específicas con plantillas predeterminadas para los correos electrónicos, así como ejemplos de email marketing para ofrecer nociones a los usuarios. En ambos casos, están bien elaborados, pudiéndolos coger de ejemplo para comenzar en esta andadura.

Con base en esto, aunque se tengan las plantillas, es importante tener en cuenta que en el correo habrá que añadir mensajes propios, precisamente por este motivo se recomienda redactar de manera clara y concisa, siendo muy importante que se especifique muy bien el tema del correo. Tampoco hay que darle muchas vueltas al mensaje, para que el lector no se pierda y tenga claro de qué trata el correo.

Al igual que prima la sencillez en la redacción, también debe ser lo mismo en cuanto al estilo del correo. En este sentido, hay que decir que no hay que darles demasiado protagonismo a las creatividades, ni tampoco a los colores demasiado llamativos, incluyendo tipografía que sean sencillas de leer en todo momento.

Principales ventajas del email marketing

Como ya se ha comentado, el mailing masivo es una técnica cada vez más utilizada en las empresas para llegar a un mayor número de usuarios, sabiendo que esto es una de las principales ventajas, a lo que se suma el poder hacerlo en un corto periodo de tiempo y sin esfuerzo, ya que con tan solo un clic se puede llevar a cabo fácilmente.

Por supuesto, otra de las ventajas es que se podrá informar al público de todo aquello que les pueda interesar, puesto que los correos se pueden personalizar siempre que se necesite, esto hace que los clientes creen un clima de confianza y se sientan más importantes ante la marca, lo que hará que se genere más tráfico.

