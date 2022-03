Descubre cómo las nuevas restricciones afectan a los casinos online

Las regulaciones para los casinos y casas de apuestas siempre han existido, y aunque en España estas hayan sido apenas colocadas hace algunos años, en la actualidad se necesitó de unas nuevas restricciones que pudieran mantener el orden y la seguridad de esta industria y de los usuarios en el país.

Es por esto que en el presente artículo se explicará cómo afectarán las nuevas restricciones a los casinos y casas de apuestas en España.

Las nuevas restricciones sobre los casinos y juegos de azar afectan principalmente a los casinos en línea

Anteriormente, no existían legislaciones que fueran específicas para los casinos y juegos de azar, por lo que era muy fácil asistir a un casino sin licencia y poco transparente. Esta fue la razón por la que se lanzó la Ley 13/2011, con la que se comenzó a emitir licencias españolas para poder ejercer como casino en el país. Pero además, también se construyó la Dirección General de Ordenación del Juego, la cual sería la autoridad encargada de revisar la seguridad y transparencia de los casinos en el país.

Aun así, desde que comenzó el problema de la cuarentena en España, se pudo observar como hubo un aumento en el flujo de usuarios en casinos como el royale casino, Europa Casino, 22bet, entre otros casinos españoles famosos. Lo cual creó la necesidad de que existieran más regulaciones que permitieran que, también el juego online fuera igual de seguro para el usuario.

De esta manera fue como se formaron estas nuevas restricciones, las cuales están directamente dirigidas a restringir a los casinos online. Más que todo para que estos no afecten la integridad psicológica de los usuarios entre 18 y 25 años, que son los que se han visto más involucrados en estos sitios recientemente. Por lo que los bonos, publicidades y demás incentivos para atraer al público estarán prohibidos para los casinos hasta nuevo aviso.

Se están implementando regulaciones para mantener la ludopatía al margen

La ludopatía siempre ha sido un problema que se mantiene con el pasar del tiempo, por lo en España siempre se ha buscado formas de hacerlo disminuir progresivamente. Esta misma es la razón por la que el gobierno de Castilla-La Mancha y el Ejecutivo central hicieron un convenio, que consiste en que el registro que +posee Castilla-La Mancha de personas que han solicitado de manera voluntaria que no se les permita ingresar a ningún establecimiento de juegos de azar o apuestas, se vuelva por completo un listado también para España.

Esto hará que, todos los habitantes de esta región autónoma que hayan ido por voluntad a perder el derecho de ingresar a estos establecimientos, no solo no puedan ingresar a esta clase de establecimientos en la región autónoma, sino que tampoco lo podrán hacer en ninguna parte de España. Así, con esta medida se podrá evitar que estas personas que son mucho más propensas a sufrir o que ya sufrían de ludopatía, vuelvan a recaer al no poder ingresar a ningún establecimiento de juegos de azar ni en Castilla-La Mancha, ni en España.

El gobierno vio necesario restringir el horario de publicidad para los casinos

Entre una de las regulaciones más importantes para restringir el consumo excesivo de apuestas y juegos de azar en España, fue la prohibición de cualquier tipo de publicidad o mención de los casinos, casas de apuestas y demás entes del sector en horas específicas.

Esta regulación hará que la publicidad quede restringida y no pueda hacer ningún tipo de anuncios por televisión, radio ni internet, aparte de eliminar las vallas y cualquier otra publicidad física referente a la industria de los juegos de azar. La restricción solo permitirá su publicidad en el horario de la madrugada, específicamente de una a cinco de la mañana.