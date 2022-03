Jugar a Euromillones online es una labor simple y sencilla, gracias a los servicios de La Lotera Emprendedores de Hoy

martes, 15 de marzo de 2022, 09:25 h (CET)

La lotería va más allá de un simple juego de azar. En esta dinámica protagonizada por la suerte, van los deseos, convicciones e ilusiones de muchos de sus jugadores.

Entre la gran cantidad de loterías, resalta Euromillones, esta iniciativa europea lleva otorgando premios desde 2004 y dando felicidad a múltiples ganadores debido a sus modalidades de juego.

Jugar a Euromillones online es una labor simple y sencilla, gracias a los servicios de La Lotera, una revolucionaria aplicación que se ha consolidado como referente en el sector de compra de loterías online, dada su amplitud de catálogo, eficiencia y calidad en la atención.

Jugar Euromillones online de una manera simple y ágil Jugar y comprar Euromillones online es una tarea ágil y fácil. El juego consiste en elegir 5 números entre el 1 y el 50 cada uno y 2 estrellas de la suerte en números del 1 al 12. En el sorteo, se extraen al azar 5 números y 2 estrellas de la suerte, de 2 máquinas con bombos con bolas numeradas para dicha finalidad. La máquina de los 50 números es conocida como Stresa, mientras que la de las 12 estrellas es llamada Paquerette.

Euromillones tiene diversas estructuras de premio y múltiples combinaciones, por lo que han implementado apuestas múltiples en las que es posible jugar hasta 10 números y 5 estrellas, es decir, 2.520 apuestas en el mismo boleto. Esta particularidad ha permitido que sea una de las loterías preferidas por los usuarios, dadas sus posibilidades. Euromillones realiza sorteos los martes y viernes por lo que hay considerables oportunidades de participación.

Comprar Euromillones online es fácil con La Lotera Con la aplicación de La Lotera, es posible comprar euromillones online, teniendo un número en mente o eligiéndolo de forma aleatoria. La Lotera dispone de hasta 5 apuestas por boleto, es decir, 5 bloques que cuentan con 5 números para cada apuesta, ampliando las posibilidades al momento de ver los resultados. También existe la opción de abonarse directamente a la lotería por un tiempo establecido, aumentando las posibilidades de ganancia y aminorando el gasto de tiempo entre cada jornada de selección de números.

De forma paralela a la participación, en el juego convencional del Euromillón, se puede formar parte del juego adicional del millón con cada apuesta y 2 veces al año, en la lluvia de millones, sin necesidad de pagar más. Es decir, 3 grandes posibilidades de ganar sin gastar más.

La Lotera se ha creado con la convicción e ideal de facilitar la labor de compra de loterías y propiciar que los jugadores se centren en lo verdaderamente importante: participar, ilusionarse y ganar. La aplicación es 100 % segura, no exige comisiones ni recargos, es fácil, intuitiva, cómoda y está disponible las 24 horas del día, todos los días del año. Con esta inteligente estrategia, cualquier jugador puede abonarse con sus números favoritos a varios sorteos por el tiempo que decida, lo que agiliza el proceso y permite que no haya olvidos en torno a la elección.



