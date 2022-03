Instalación profesional de césped artificial en Madrid Emprendedores de Hoy

Hay alternativas modernas como el césped artificial, que cobran cada vez un mayor interés y aceptación por parte de los consumidores, no solo como alternativa en espacios deportivos, sino como un producto versátil y adaptable para varias aplicaciones ornamentales, como jardinería vertical, revestimiento de paredes o decoración de terrazas, por mencionar algunas. Aun así, hay personas que prefieren la jardinería tradicional.

En el área de Madrid y alrededores, una de las empresas más destacadas en la distribución e instalación de este producto es Ingrass, la cual se especializa en la instalación de césped artificial bajo los más altos estándares de calidad y, al mismo tiempo, desde una visión estética y decorativa, que se nutre de su tradición e historia en la jardinería tradicional.

Uno de los mejores servicios en instalación de césped artificial Ingrass es un emprendimiento que nace desde la jardinería tradicional, y a través de los años, ha transformado e innovado sus servicios hasta ser actualmente una de las empresas líderes en la instalación de césped artificial y jardines verticales en todo Madrid. Con el surgimiento de productos como el césped sintético, esta empresa se ha especializado, durante los últimos 10 años, en la gestión, instalación y mantenimiento de césped artificial para fines deportivos, comerciales, decorativos o cualquier uso que requieran sus clientes, siendo la instalación residencial tanto en viviendas unifamiliares, áticos, comunidades de vecinos, etc. su principal dedicación.

Su servicio abarca todo el ciclo de comercialización de este producto, tanto su distribución directa como la asistencia integral que requiere su instalación y mantenimiento. También ofrece asesoría en el diseño de cualquier proyecto con césped artificial, para adecuar la propuesta a las condiciones de cada espacio. Además, brinda un servicio completo y altamente especializado de instalación, así como los cuidados y mantenimiento que se requieren para prolongar el buen estado de este producto, a fin de optimizar la inversión de sus clientes.

Innovación, tradición y experiencia En Ingrass, la experiencia y conocimientos de su tradición jardinera se fusionan con los avances e innovaciones modernas, con el fin de ofrecer un producto de alta calidad y una instalación tan estética como funcional. Gracias a su servicio amplio y diversificado, sus proyectos no se limitan solo a colocar césped artificial, sino que trabajan con sus clientes en la creación de nuevos espacios verdes, capaces de revitalizar cualquier estancia.

Ingrass ofrece asesoramiento y la instalación de césped artificial en cualquier área residencial, espacio público, área deportiva o establecimiento comercial. En cada caso, utilizan las mejores y más novedosas herramientas técnicas, junto con productos de la más alta calidad y un equipo de profesionales altamente especializados en su instalación. Todos estos recursos, además, trabajan articuladamente bajo una visión creativa que se nutre de su tradición jardinera, la cual se materializa en la sensibilidad estética que sus trabajos reflejan en cada detalle.



