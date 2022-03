Los personajes de las obras y sainetes de José Cedena Emprendedores de Hoy

lunes, 14 de marzo de 2022, 13:53 h (CET)

El dramaturgo, actor y director teatral español José Cedena nació en Malpica de Tajo, lugar donde ha crecido y sigue viviendo. Su inspiración para la creación de sus escritos procede del arraigo que tiene por su localidad natal.

En la actualidad, tiene más de 30 libros publicados y más de 130 obras y sainetes reconocidas tanto en España como en otros países de habla hispana.

El éxito de sus obras se debe, en gran parte, a la acertada composición de sus personajes, los cuales son perfectamente reconocibles en la sociedad. Muchos de ellos, con una personalidad bien definida, se repiten en sus obras y sainetes. Estos, según lo manifestado por el propio autor, “tienen ya casi vida propia y ahí seguirán dando guerra mientras siga escribiendo”.

Personajes estelares de las obras y sainetes de José Cedena Este autor no se resigna a dejar en el olvido a sus personajes una vez finalizadas sus obras, sino que suele encariñarse con ellos, manteniéndolos vivos para obras posteriores. Entre los más entrañables está Lisarda una viejecita que, como ella misma diría, tiene un par de ovarios. Esta siempre anda discutiendo con su consuegro Tereso, quien es su auténtico némesis. Otro personaje de edad similar a la de Lisarda es Bienvenido, con el que ha tenido muchos desencuentros. Además, está su hijo Olegario, la antítesis de su madre, un vago y cachazas hasta la desesperación.

Otro de sus personajes es Niceto, bruto como él solo y esposo de Leoncia, una pueblerina, buenaza y de muy pocas luces. También está Margarito, el compañero inseparable de Niceto, un paleto ignorantón con el que siempre anda discutiendo.

Uno de los personajes que provoca carcajadas es Peporro “el del porro”, un porrero vacilón al que le encanta hacer rimas burlonas. Salvaor también forma parte de la lista, un gitano señorito, pícaro y con mucho salero. Otra figura emblemática de las obras y sainetes de José Cedena es Anselmo Berraco, un friki realmente insoportable.

Inspirado en el gentilicio de su ciudad natal, José Cedena creó a Cirilo, Críspula, Cacerolo y Marciana. Dos matrimonios de pueblo, vecinos, caracterizados por sus múltiples disputas, sus encuentros y desencuentros. De este amplio elenco, también forman parte el “mexicano” Panchito Juárez, el escocés Gordon McGregor, el chino Li y muchos otros personajes para morirse de risa.

Más sobre José Cedena Desde la publicación de su primer libro en 2005, José Cedena no ha parado de publicar sus escritos. La mayoría de ellos son sainetes, pero también tiene obras largas representadas por innumerables grupos de aficionados.

Acceder a información sobre todos los escritos de este afamado autor es posible a través de su portal web. Además, en este se pueden encontrar a algunos de sus personajes estelares haciendo de presentadores virtuales de cada una de las secciones que la componen.



