Red Mundo Atlántico lanza la segunda fase del Metaverso para conectar el Eje Atlántico

lunes, 14 de marzo de 2022, 13:41 h (CET) Un mundo virtual inmersivo 3D, interactivo, en web sin software externo, multidispositivo, intuitivo y con facilidad de uso que propone una nueva forma de relacionarse Desde el año 2017 que se realizó un evento internacional para conectar diferentes asociaciones en el mundo, el equipo de dirección de Red Mundo Atlántico (RMA) no ha parado de probar tecnologías para conseguir dotar de conectividad e interactividad a su comunidad con el objeto de facilitar sus relaciones y, como no, los negocios.

Siguiendo el plan director y valores fundacionales diseñamos la estructura del Metaverso en noviembre del 2020 como un mundo digital posible en el que los usuarios conviven libremente como identidades digitales independientes y participan en un espacio de interacciones virtuales con un profundo impacto social. Es en octubre del 2021 cuando se lanzó la primera fase con motivo del evento Mobile Week Ourense que impulsaron. Una plataforma amigable que permitió compartir con todo el mundo las extraordinarias ponencias de los +100 profesionales que participaron en el evento y que permanecerá abierta hasta el 30 de abril del 2022.

La segunda fase que se va a lanzar con motivo de la I Asamblea de socios de RMA que se celebrará el 15 de octubre en el Rectorado de la UDC, supone un gran avance en el desarrollo del plan marcado, aportando sobre todo experiencia inmersiva, amigabilidad e interacción total para que el socio tenga una experiencia única y generando una forma de hacer negocio que sitúa a RMA en la vanguardia tecnológica.

Realizar eventos innovadores, que los socios puedan presentar sus productos en 3D, realizar reuniones en cualquier momento, tener experiencias inmersivas con la gafas de realidad virtual, son algunas de las infinitas posibilidades que ofrece, por tanto invitamos a las personas, empresas y administraciones a apoyarnos en la consecución de recursos para hacer el lanzamiento de la tercera fase, que incluya las diferentes sedes y embajadas y caracterizada por la incorporación de criptomonedas y NFT que permitan fomentar, de forma fácil, las operaciones digitales entre la comunidad que forma el ecosistema.

Red Mundo Atlántico, fiel a su propósito fundacional, sigue el camino de la innovación marcado en su plan director para conseguir conectar todo, a todos, en todos los sitios y todo el tiempo en el Eje Atlántico para aportarle a su comunidad valor diferencial y fomentar los negocios con alto contenido social.

Red Mundo Atlântico es una asociación sin ánimo de lucro basada en un modelo de innovación social que utiliza la herramienta estratégica del Interim Management, el modelo de cuatro hélices (administración, empresas, universidades y sociedad civil) y las plataformas digitales para generar negocios, propiciar cambio positivo y resolver problemas sociales complejos.

Con la Visión de conectar todo, a todos, en todos los sitios y todo el tiempo para generar valor diferencial en el Eje Atlántico y la Misión de potenciar los conocimientos, la innovación, el talento y los servicios a través de una alianza sólida entre las administraciones, las Universidades, las empresas y las personas para el desarrollo de negocios y los desafíos que se presentan en dicho eje.

Creada por un grupo de empresarios españoles y la ASOCIACION EMPRESARIAL DE PORTUGAL AEP, tiene sedes en A CORUÑA, PORTO, VIGO, MADRID y dos sedes virtuales en AEMME y en su propio Metaverso. Cuenta con +15 embajadores en diferentes países del eje atlántico, y +25 aliados estratégicos de diferentes sectores que son actores de las cuatro hélices que configuran el ecosistema.

