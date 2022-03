Arquitectura Verde, la empresa comprometida con la sostenibilidad en el sector arquitectónico Emprendedores de Hoy

lunes, 14 de marzo de 2022, 09:04 h (CET)

La sostenibilidad en arquitectura es la primera consideración que se debe tener a la hora de diseñar, si se quiere construir sin destruir el hábitat de futuras generaciones. Cada vez son más las soluciones sostenibles en este sector que contribuyen al cuidado del medioambiente.

Esta es una tendencia que busca utilizar materiales y métodos respetuosos con el entorno, considerando el lugar para que no se genere un impacto negativo y fomentando el consumo eficiente de la energía.

Una empresa enfocada en las variables del impacto ambiental es Arquitectura Verde, cuyos profesionales tienen el objetivo de evitar la contaminación en el ámbito urbanístico y edificatorio, teniendo en cuenta la ingeniería ambiental e industrial.

Finalidades de la sostenibilidad arquitectónica Diseñar ciudades y edificaciones respetuosas con el medioambiente, a través de la integración de parámetros bioclimáticos en su diseño. Por ejemplo, mediante el uso de techos verdes que proporcionan oxígeno y absorben el CO₂ y, a su vez, aíslan la edificación del frío y calor.

Reducir la huella ambiental mediante la optimización de recursos naturales empleados en la construcción. Es decir, mediante el uso de materiales naturales, reciclados o locales, cuya extracción, transporte y puesta en obra conlleve el menor impacto posible.

Reducir el consumo de energía de los edificios, aumentando su eficiencia y empleando energías renovables como solar, eólica o geotérmica.

En resumen, utilizar el diseño arquitectónico como una herramienta en consonancia con el medioambiente. El estudio del clima, la orientación, la iluminación y ventilación naturales serán elementos básicos a tener en cuenta. A veces, simplemente estudiar la ubicación y proporción de las ventanas, en conjunto con la amplitud de las habitaciones, pueden ser determinantes en una buena estrategia ecoeficiente.

Proyectos que conviertan las necesidades reales en espacios Las primeras pautas que Arquitectura Verde considera para desarrollar sus proyectos consisten en determinar las necesidades de los usuarios, de acuerdo a sus intereses y aspiraciones, y convertir estas necesidades en espacios sostenibles.

Es importante destacar que un diseño sostenible no compromete el estilo y la creación de espacios innovadores. Al contrario, sostenibilidad e innovación van siempre de la mano, para contribuir a incrementar el valor de la propiedad a largo plazo.

En segundo lugar, se realiza una investigación de la normativa aplicable, así como de los condicionantes climáticos del entorno. El plan comienza con la fase de diseño, involucrando a los interesados, para realizar un trabajo colaborativo y de acuerdo a un presupuesto determinado por las partes.

Después de tener todos los objetivos claros, se elabora un 3D virtual que se pueda recorrer, para poder visualizar el proyecto y comprenderlo. Finalmente, este 3D, junto con los planos necesarios para obtener las licencias correspondientes, se compartirán con el equipo de ingenieros. Con el objetivo de realizar los cálculos y estudios que validaran los diseños iniciales.

La eficiencia y la transformación de espacios que beneficien al medioambiente son parte de la filosofía que Arquitectura Verde ofrece en cada uno de sus proyectos.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.