El lugar ideal para degustar gastronomía napolitana en Barcelona

Durante los últimos años, salir a comer se ha convertido en uno de los planes más ideales en el momento de celebrar cualquier evento familiar, social e incluso laboral. Especialmente, si el restaurante incluye un menú exclusivo repleto de platos napolitanos, los cuales se adaptan a los gustos de todos los comensales y, además, son deliciosos.

En la ciudad de Barcelona, uno de los mejores lugares para disfrutar de este tipo de gastronomía originaria de Italia es, Spaccanapoli Barcelona: un reconocido restaurante napolitano caracterizado por sus tradicionales recetas y su acogedor, pero elegante ambiente, ideal para cualquier celebración o comida especial en compañía.

Cocina inspirada en el estilo napolitano tradicional Gracias a sus raíces, que incluyen tradiciones greco-romanas, la verdadera gastronomía napolitana es una combinación de ingredientes frescos, recetas tradicionales, y un verdadero chef napolitano en la cocina. Asimismo, para realzar estos sabores, es común que se integren diversas hortalizas y frutas en este estilo de cocina tradicional.

La pizza es una de las recetas más típicas dentro de esta gastronomía, ya que Nápoles es el hogar donde nació la misma. Las pizzas margarita y San Gennaro marcaron el inicio de esta receta, las cuales han sido imitadas en diferentes lugares el mundo.

Aunque resulta un tanto difícil encontrar en Barcelona buenos restaurantes napolitanos, lo cierto es que en la actualidad Spaccanapoli Barcelona se posiciona como una excelente alternativa para disfrutar de una verdadera comida originaria de Nápoles. Después de todo, este posee una versátil y variada carta, en la cual abundan los entrantes, pizzas, pastas, carnes y pescados preparados según la tradición napolitana.

Spaccanapoli Barcelona, uno de los mejores restaurantes napolitanos de la Ciudad Condal Con el objetivo de crear un verdadero y acogedor ambiente italiano en el corazón de Barcelona, desde el principio, el chef y dueño Daniele ha visualizado a Spaccanapoli Barcelona como un restaurante exclusivo donde es posible vivir una verdadera experiencia napolitana, disfrutando de una cocina tradicional que respeta ampliamente las técnicas del Nápoles de antaño.

Sentarse a degustar un buen plato de pasta o una pizza en las instalaciones de Spaccanapoli Barcelona no tiene precio, ya que después de todo, este exquisito restaurante napolitano se encuentra a un paso de distancia del famoso Arco del Triunfo. Una ubicación privilegiada, en la que es posible disfrutar de unas hermosas vistas y un ambiente único. No obstante, el restaurante también ofrece servicio de delivery ypara llevar, para facilitar la compra a aquellas personas que no tienen tiempo de pasar por el local a comer.

Su capacidad de preparar una verdadera pizza napolitana en tan solo 5 minutos, así como su elaborada carta que agrupa los sabores más icónicos de todo el mediterráneo, hacen de Spaccanapoli Barcelona el lugar ideal para pasar un rato diferente en compañía de un excelente ambiente y buena comida.