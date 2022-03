Aumento del confort con la implementación de domótica en casa Emprendedores de Hoy

sábado, 12 de marzo de 2022, 11:07 h (CET)

La domótica contempla la automatización del hogar y sus funcionalidades en diversos sentidos; desde aspectos como la iluminación hasta otros como la seguridad del hogar. Su aplicación comporta varias ventajas en el dominio de cualquier vivienda. No obstante, hay que tener en cuenta que no solo sus costes pueden ser una barrera, sino también las instalaciones y la estructura de la vivienda, que pueden ser un obstáculo para muchos de los servicios que se ofertan en este mercado.

Domótica Sin Obras es una empresa que comprende lo difícil que puede ser la instalación de estas facilidades, por lo que se especializa en la implementación de domótica en casa de forma sencilla y efectiva. No requiere obras para su instalación y representa un bajo coste para los propietarios, a fin de que cada vez más personas puedan acceder a los beneficios de esta tecnología.

Los beneficios de automatizar una vivienda Domótica Sin Obras ofrece toda una gama de facilidades para el hogar a través de las distintas funcionalidades en su catálogo. Sus servicios facilitan la comodidad del usuario y su accesibilidad hacia las distintas áreas de la vivienda, al mismo tiempo que refuerzan la seguridad y capacidad de vigilancia en el hogar. Además, varias de sus instalaciones automatizan el control de algunos servicios energéticos, como la iluminación o calefacción, lo que representa un significativo ahorro mensual para el hogar.

Su servicio no solo destaca por la eficiencia y los reducidos tiempos de entrega, sino además por la atención minuciosa y personalizada que ofrecen. Cada requerimiento es atendido por un equipo de profesionales especializados en esta área y es respondido inmediatamente con todas las pautas e información solicitada.

Asimismo, cada solicitud concretada es atendida con un rápido despliegue de su equipo hacia la vivienda donde se requiere el servicio para realizar una instalación rápida y eficiente, que no requiere cambiar interruptores o ningún otro elemento en la estructura de la vivienda.

La mejor experiencia de confort y manejo del hogar Las soluciones en domótica de esta empresa ofrecen uno de los mayores niveles de confort para el habitante de cualquier vivienda, mediante herramientas tecnológicas compatibles con cualquier teléfono móvil, que permiten, por ejemplo, apagar y encender luces, desplegar o cerrar cortinas o abrir automáticamente puertas con tan solo presionar un botón.

La inexperiencia con esta tecnología tampoco representa un obstáculo para los usuarios, ya que Domótica Sin Obras trabaja con aplicaciones sencillas de utilizar que se conectan con los asistentes virtuales del mercado, permitiendo al usuario consultar el estado de su vivienda y modificarlo en cualquier momento. De este modo, mantener el hogar bajo control es casi tan simple como usar cualquier aplicación.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.