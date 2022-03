Las ventajas de contar con la plataforma de wellbeing corporativo de WellWo Emprendedores de Hoy

sábado, 12 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Actualmente, la salud integral de los trabajadores es fundamental para el desempeño eficiente de una empresa, ya que al ser un espacio en el que interactúa una gran cantidad de personas constantemente, los encargados deben proveer un ambiente laboral acorde a las exigencias de cada persona que aporta su trabajo a la asociación.

Conociendo estas necesidades, WellWo creó una plataforma enfocada en el wellbeing corporativo para que las empresas, sin importar su sector, puedan ofrecer las áreas de desarrollo personal y bienestar físico que requieren los trabajadores.

Múltiples beneficios empresariales al contar con una plataforma wellbeing Hoy más que nunca, se ven los beneficios de priorizar la salud mental de las personas. Enfocados en el desempeño laboral, los trabajadores quieren sentirse motivados, pero un buen sueldo no es la solución completa. Esto se debe a que el empleado necesita ser tenido en cuenta y sentir que su presencia es importante, además de su aporte laboral a la empresa.

Crear un ambiente laboral sano es beneficioso para los empleados, ya que es normal que en cierto punto presenten un sentimiento de agotamiento, lo cual puede llevar a un bajo desempeño a largo plazo. Por este motivo, el contar con una web hecha especialmente para combatir este problema es un beneficio para la gestión empresarial.

Esto se logra priorizando principalmente la salud mental de los empleados, por lo cual en las plataformas de bienestar la atención psicológica disponible las 24 horas beneficia tanto al empleado, cuando necesita un respiro para hablar con un especialista sobre algún problema que pueda distraerlo de su trabajo, como a la empresa en general.

En relación con esto, el apartado wellbeing mejora el autodescubrimiento personal del empleado, ayudándole a conocer sus puntos fuertes y débiles para aplicarlos en un mejor desempeño laboral.

En cuanto a salud física, estas plataformas también cuentan con expertos que le muestran al empleado cómo cambiar los malos hábitos que pueden estar afectando a su salud, como la mala alimentación o la poca actividad física. Asimismo, para ello se les guía en el proceso adaptado a cada persona.

¿Qué ofrece el apartado wellbeing de WellWo? Específicamente, la plataforma de WellWo se divide en los cuatro pilares necesarios para el desarrollo personal del empleado.

Salud física Clases en vivo y on demand de diferentes disciplinas como yoga, pilates, tono dance, total body y muchas más, así como programas saludables de capacitación.

Salud emocional Programas de meditación y relajación disponibles cuando el empleado los necesite.

Salud nutricional Como una buena alimentación mejora notablemente la salud emocional de las personas, en esta área se les presentan recetas personalizadas que pueden implementar en sus dietas.

Salud medioambiental Para mejorar su relación personal con el entorno y utilizarlo de forma más consciente.

Así como estos, también aporta múltiples beneficios, como una plataforma wellbeing, por eso WellWo cuenta con un sitio web donde se encuentra toda la información detallada y, además, las empresas interesadas pueden solicitar una demo gratuita para conocer de primera mano cómo se adapta la plataforma a sus empleados, antes de contratar el servicio.



