Digital Nature: Agentes Digitalizadores en Alicante Comunicae

viernes, 11 de marzo de 2022, 14:17 h (CET) El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha hecho público el listado de agentes digitalizadores que podrán poner en marcha las ayudas europeas del Kit Digital. La agencia de marketing digital y publicidad alicantina Digital Nature ha sido de las primeras en ser homologada oficialmente El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la plataforma Acelera pyme, ha homologado como agentes digitalizadores en Alicante a Digital Nature, agencia de marketing y publicidad en Alicante. Un certificado imprescindible para poder ejecutar las ayudas europeas del Kit Digital.

Digital Nature pertenece ahora al programa financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España Next Generation EU, dentro del marco de la agenda España Digital 2025 y el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025, cuyo objetivo es la digitalización de cerca de 1 millón de pymes y trabajadores autónomos de cualquier sector en los próximos 3 años.

Las empresas que han recibido esta subvención pueden emplear esta ayuda en diferentes soluciones de digitalización como por ejemplo, la creación de una página web, la implantación de una tienda online, el posicionamiento en buscadores, la gestión profesional de sus redes sociales o la instalación de un CMR para la administración de sus propios clientes, entre otras.

Para acceder a estas ayudas, las empresas deben registrarse en la página de Acelera pyme, realizar un test de autodiagnóstico relacionado con el grado de digitalización de su negocio y finalmente, seleccionar a su agente digitalizador. La ejecución de estas soluciones solo las podrán poner en marcha estos agentes digitalizadores homologados oficialmente por el Ministerio.

Las ayudas se concederán exclusivamente por orden de solicitud y hasta que se consuman los 3.000 millones de euros destinados a ellas. Por el momento ya hay registradas unas 87.000 empresas solicitantes y unos 5.700 agentes en toda España.

Las subvenciones están reservadas a empresas, autónomos o microempresas de hasta 49 empleados quienes recibirán entre 2.000 y 12.000 euros de prestación para implantar las soluciones digitales que mejor se adapten a sus objetivos empresariales.

Las agencias o empresas homologadas como agentes digitalizadores han debido superar un riguroso control de solvencia por parte de la institución pública con requisitos como superar una facturación mínima de al menos 100.000 euros en los dos años anteriores; estar al corriente con sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social; no tener la consideración de empresa en crisis; o demostrar fehacientemente que ofrecen servicios relacionados directamente con las soluciones digitales publicadas por el Ministerio durante al menos dos años.

La agencia Digital Nature aporta a este plan de transformación digital para pymes 25 años de experiencia ayudando a empresas y autónomos, no solo para la digitalización, sino también para el adecuado desarrollo de sus objetivos de negocio en Internet.

