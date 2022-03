Tandem Marketing Digital se convierte en Agente Digitalizador del Kit Digital Comunicae

viernes, 11 de marzo de 2022, 14:21 h (CET) Como Agente Digitalizador puede gestionar la solicitud de las ayudas por ti para que consigas hasta 12.000€ para mejorar la digitalización tu negocio La agencia valenciana Tandem Marketing Digital es una de las primeras agencias certificadas por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital como Agente Digitalizador. Es un paso más en su trayectoria ayudando a empresas a brillar con luz propia en Internet.

Kit Digital es el programa de ayudas que el Gobierno ha puesto en marcha para ayudar a las empresas con menos de 50 empleados y también a los autónomos a digitalizarse.

El programa cuenta con 3.067 millones de euros, procedentes de fondos europeos Next Generation, con lo que se prevé que hasta un millón de negocios en España puedan beneficiarse, aunque hay que dejar claro que las ayudas no irán a parar a las empresas directamente, sino que recibirán un Bono Digital con el que pagar a los proveedores de los servicios digitales que contraten.

Otra cosa muy importante es que no cualquiera puede proveer estos servicios, solo aquellas empresas que cumplan una serie de requisitos serán homologadas por el Gobierno como Agentes Digitalizadores y estarán habilitadas para implantar los servicios digitales del Programa Kit Digital.

Los servicios que pueden contratarse para digitalizar los negocios se llaman Soluciones de Digitalización y son diez: sitio web y presencia en internet, comercio electrónico, gestión de redes sociales, gestión de clientes, inteligencia empresarial, servicios de oficina virtual, gestión de procesos, factura electrónica, y comunicaciones seguras y ciberseguridad.

El programa se dividirá en varias fases según el tamaño de las empresas: el primer tramo, empresas de 10 a 49 empleados que optan a bonos de 12.000€; el segundo para pymes con una plantilla de 3 a 9 empleados que optarán a bonos de 6.000€ y un último tramo, para negocios con uno o dos empleados y bonos de 2.000€.

Desde el 15 de marzo y durante tres meses o hasta que se agoten los fondos, las empresas del Segmento I pueden solicitar ya el Bono Digital. Se prevé que a lo largo del año se abra la convocatoria para el resto de empresas más pequeñas.

Tandem Marketing Digital, una agencia en activo desde 2014

Tandem es una agencia de marketing online fundada en 2014 por profesionales con amplia experiencia en el sector, cuya principal actividad es el posicionamiento en buscadores además de otros servicios digitales, diseño web, hosting, social media…

Un Agente Digitalizador en Valencia que ofrece tres de las soluciones que se pueden escoger dentro del Catálogo de Soluciones de Digitalización, que son:

“Sitio web y presencia en Internet”

Con la que el beneficiario puede sufragar el coste de crear o renovar su web

"Comercio electrónico"

Cuyo objetivo es la creación de una tienda online

Cuyo objetivo es la creación de una tienda online

"Gestión de redes sociales"

Visibilidad a través del social media

Visibilidad a través del social media Las tres soluciones de digitalización se implantarán de acuerdo con los requerimientos del programa de ayudas que incluye el mantenimiento por un año.

Además, Tandem también puede ser representante voluntario para facilitar el acceso a estas ayudas a las pymes y autónomos interesados dando soporte en la tramitación y justificación de las subvenciones, para que todo este proceso sea lo más sencillo posible para las empresas que confían en ellos como Agentes Digitalizadores.

Comenta Francisco Bellido, el responsable de la agencia, que este programa de ayudas tendrá una gran acogida, ya que con la pandemia Internet ha cobrado, si cabe, más importancia para todas las empresas, así que muchos negocios que todavía no habían dado el paso hacia la digitalización, seguramente por la situación económica y la incertidumbre, ahora pueden aprovecharse de estas ayudas a fondo perdido para digitalizarse de manera definitiva y sin coste.

Según palabras de su responsable: “estamos encantados de haber sido seleccionados para ser parte de este proceso que tanto ayudará a las pymes de nuestro país”.

