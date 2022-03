Fontaneros profesionales garantizan desatascos eficientes y económicos en Málaga Emprendedores de Hoy

viernes, 11 de marzo de 2022, 09:22 h (CET)

Contratar un servicio de fontanería profesional que cuente con las herramientas y los vehículos necesarios es esencial cuando se trata de resolver cualquier problema en los sistemas hídricos de una oficina, empresa, hogar o cualquier instalación.

En la provincia de Málaga, la empresa Rey Tuberías cuenta con técnicos expertos en desatascos de tuberías o cualquier problema relacionado con el funcionamiento de la red de suministro.

Servicios integrales las 24 horas A cualquier hora, todos los días de la semana, el personal de la compañía puede realizar desatascos en los puntos más vulnerables como fregaderos, sumideros del baño, fregaderos o lavabos. Además, una flota de vehículos de succión de última generación realiza la intervención de fosas sépticas y alcantarillas para ejecutar un saneamiento en profundidad.

El procedimiento para desatascar las tuberías, canaletas o bajantes consiste en la inyección de presión de agua generada por un camión cuba con depósito. Esta acción permite no solo abrir el paso de la tubería, sino limpiarla. La ventaja de este avance es que los desatoros se cumplen sin necesidad de ejecutar obras costosas que generen gasto de tiempo y dinero.

Detección de fugas y más trabajos, con tecnología moderna Un servicio que también permite el ahorro de tiempo y dinero en hogares, locales, empresas, hoteles, comunidades de vecinos, es la detección de fugas. Para esta tarea, se utiliza una cámara de inspección que detecta los puntos donde frecuentemente ocurren los desvíos, de manera que la reparación no amerite la apertura de surcos innecesariamente.

En la página web, los usuarios pueden solicitar presupuesto de cualquier trabajo que requieran o solicitar una inspección para que los técnicos evalúen las condiciones del sistema de agua sanitaria o residual. Igualmente, el equipo de fontaneros recibe solicitudes de emergencia vía telefónica para atender los casos de manera urgente.

Con logística para atender solicitudes de toda la provincia de Málaga, la empresa también se encarga de ejecutar labores de pocería, reparaciones de todo tipo e instalación completa de sistemas de agua sanitaria, residencial o industrial. Por medio del achique y saneamiento de espacios, después de alguna incidencia como una rotura o inundación por lluvia, los vehículos de succión pueden dejar como nuevo el garaje, sótano o cualquier lugar afectado.

Los expertos de Rey Tuberías recomiendan llamar a los técnicos en el momento en que se presente el atasco, para evitar daños mayores como vertidos de aguas residuales que puedan contaminar el espacio y perjudicar a personas o animales. El servicio de esta empresa cuenta con garantía firmada y ofrece asistencia inmediata con precios sin competencia. Esta gestión responsable, ágil y económica la han convertido en referencia para toda la provincia malagueña.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.