viernes, 11 de marzo de 2022, 08:48 h (CET)

Para quienes busquen ideas para la decoración de salas con encanto, es recomendable intentar incorporar la naturaleza en la forma de decorar. Se deben elegir tonos neutros como blancos o grises y piezas de contraste hechas de madera.

Además, es posible agregar algunas plantas en la habitación. Añadir obras de arte en tonos pastel puede establecer una conexión entre la decoración de las estancias y las paredes.

En Decomolongui, los interesados pueden encontrar algunos consejos para elegir el ambiente interior más correcto para su hogar. Crear una habitación con encanto puede ser fácil, divertido y asequible.

Inspiración para decorar salas En la decoración de salas, existen diferentes elementos que tienen influencia. Por una parte, el estilo de decoración que se haya escogido para el espacio va a condicionar de forma determinante qué accesorios y elementos se deben colocar. También se va a necesitar tener muy presente cuál es la mejor combinación cromática para poder resaltar aquellos rincones que más interesan. Y por último, es importante no olvidar que todo debe ser armónico para crear un toque personal, elegante y sofisticado que dé categoría a las salas.

Colores óptimos para la decoración de salas Quienes estén buscando una encantadora decoración de una habitación, pueden empezar con los colores. El color de las decoraciones debe coincidir con el tema de la habitación. Por ejemplo, utilizar tonos neutros y pastel puede hacer conseguir un ambiente tranquilo. En esto, las texturas también juegan un papel, ya que los textiles, sus gamas cromáticas y los materiales crean también un determinado aspecto en la decoración de la sala. Siempre es una opción añadir elementos naturales en el hogar, se pueden colgar algunas plantas verdes en jarrones como complemento perfecto en un centro de mesa.

El mobiliario también es muy importante y no debe desentonar. Si se tiene un estilo de decoración claro, lo mejor es escoger una paleta de entre dos y tres colores para conseguir el efecto deseado, no se necesita más. En todo caso, si se quieren tener espacios de contraste se puede añadir un color intenso en algún elemento decorativo que ayude a destacar.

Estilos de decoración de salas En Decomolongui, es posible encontrar ideas de estilos de decoración de salas en tendencia en este nuevo año. El estilo moderno, el rústico, el estilo vintage y retro, así como la mezcla de diferentes estilos, son lo más top que se encuentra en este momento en el mercado de la decoración. Es importante escoger un estilo que vaya acorde a la forma de vida y con los gustos, ya que normalmente se tarda un tiempo en cambiar esa decoración y se debe convivir con ella.

Texturas y accesorios decorativos para salas En la decoración de salas, no solo hay que fijarse en los colores de la pared y mobiliario, sino en el estilo escogido. También es relevante cuidar los detalles como son las texturas que forman parte de la estancia. En este sentido, los textiles como cortinas, ropa de cama o las alfombras; son claves en esta forma de dar toques de contraste y relevancia a rincones que pueden destacar.

Materiales para la decoración de salas Va a ir muy ligado al estilo de decoración que sea más acorde a la persona. Por ejemplo, en una sala rústica, accesorios decorativos como una alfombra de yute o un revistero de bambú pueden ser idóneos creando el ambiente esperado. O en una sala sencilla y moderna, pueden ser muy funcionales los cuadros para decorar las paredes o el papel pintado, para aportar texturas y puntos de contraste que pueden ser realmente útiles.

Actualmente, los materiales que conectan con la naturaleza están en auge; materiales como el vidrio, la madera, la piedra o el mármol han vuelto con mucha fuerza en la decoración de salas.



