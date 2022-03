¿Por qué JP Tró Extract es un suplemento diferente a los demás? Emprendedores de Hoy

viernes, 11 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Las plantas han sido utilizadas por los humanos desde hace siglos para curar, mantener o revitalizar su salud, reforzando su sistema inmunitario para así conseguir una mejor calidad de vida. Las propiedades que se atribuyen a las plantas son anticancerígenas, antiinflamatorias y antioxidantes, entre otras propiedades.

Si se revisa la composición de los medicamentos que se utilizan en salud, todos tienen componentes derivados de vegetales. JP Tró Extract es un suplemento único en el mundo gracias a su formulación. Para conseguir su fórmula única y exclusiva se realiza una cuidadosa selección que se centra en algunas de las distintas variedades de Polypodium Leucotomos (Extracto de Polypodium Leucotomos, rizoma y fronda) que es un tipo de helecho. Todo ello, a partir de plantaciones de distintos lugares del mundo, donde las plantas se desarrollan en su hábitat más natural y de la mejor forma controlada.

Además, en la creación del extracto, también se tienen en cuenta las propiedades de cada parte de las propias plantas, y se realiza otra selección con las cantidades exactas que se precisan de cada parte y de cada planta. Todo ello, para potenciar y optimizar los efectos deseados. La existencia de estas variedades y sus partes seleccionadas con precisión, permiten sumar los principios activos propios y específicos de cada una de ellas para obtener una fórmula exclusiva, segura y de la mejor calidad. JP TróExtract está sometido a un proceso de extracción muy estudiado que le proporcionan la estabilidad y pureza que avala su calidad. Todo este proceso de selección de las plantas y elaboración del extracto hacen que JP Tró Extract sea diferente a los demás.

¿Por qué hay que fortalecer el sistema inmunitario? El sistema inmunitario tiene como principal función proteger al organismo y ayudarlo a combatir agentes como bacterias, virus o células malignas que el propio cuerpo genera. Resulta fundamental mantenerlo fortalecido y equilibrado para que pueda reconocer los agentes extraños y producir una respuesta inmunitaria ante su presencia. El sistema inmunitario es el responsable de mantener bajo control todos los sistemas del cuerpo. Combate trastornos inmunológicos y soluciona problemas que el organismo produce. Tener un funcionamiento normal del sistema inmune ayuda a equilibrarlo y, por tanto, a evitar la aparición de enfermedades autoinmunes y enfermedades oncológicas. En este sentido, es importante estar alerta a las infecciones o resfriados recurrentes, alergias, enfermedades simples que duran más de lo normal, fiebre reiterada, cansancio, diarreas, entre otros síntomas, ya que podría ser señal de un sistema inmunitario sin equilibrio y que debe ser equilibrado y fortalecido de inmediato.

Polypodium Leucotomos y JP Tró Extract El extracto de Polypodium Leucotomos ha demostrado en multitud de estudios realizados en los últimos 40 años tener grandes beneficios para la salud. Efecto anticatabólico (mantenimiento de la masa muscular), efecto ergogénico (mayor energía), efecto inmunomodulador (acción directa en el sistema inmunitario), antioxidante, propiedades protectoras del ADN, cuidado y protección de la piel de los rayos ultra violetas del sol y prevención del fotoenvejecimiento de la piel. La exclusiva selección de Polypodium Leucotomos y la elaboración de su extracto hacen que JP Tró Extract marque la diferencia ante otros extractos de esta variedad de helechos. Además, ahora JP TróExtract en su versión IMMUNITY lleva en su composición Zinc, Selenio y Vitamina D que ayudan al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Ayuda a la protección del sistema humoral para resistir y combatir infecciones, reducción del impacto en el organismo de la producción de adrenalina y cortisol que conllevan a episodios de depresión, falta de descanso y estrés; así como evitar las inflamaciones y mejorar el apetito. Además, la vitamina D, contribuye al fortalecimiento de los huesos por la absorción del calcio, permite la asimilación del fósforo y mejora la memoria. El zinc, por su parte, protege la piel de los daños producto de la edad, mejorando su aspecto. Mientras que el selenio contribuye a la normal función tiroidea, por ser un nutriente que el cuerpo necesita para mantenerse protegido de los radicales libres e infecciones.

Para quienes desean cuidar de su salud y tener una mejor calidad de vida, JP TróExtract es un suplemento magnífico, y al no producir efectos secundarios puede ser consumido por todo tipo de personas.



