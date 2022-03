Las nuevas máquinas sostenibles de vending de C&B Señor Emprendedores de Hoy

jueves, 10 de marzo de 2022, 10:24 h (CET)

La cantidad de residuos de plástico se ha multiplicado considerablemente durante las últimas décadas. El daño que ha causado esto al medioambiente ha significado un impacto considerable para cientos de hábitats y ecosistemas diferentes, principalmente el marino.

Durante años, las máquinas vending han generado una gran cantidad de plástico alrededor del mundo. Sin embargo, ahora, la firma C&B Señor ha lanzado al mercado unas máquinas de bebidas frías y de café con envases 100 % recuperables y reutilizables, como parte de un proyecto sostenible que busca contribuir con el cambio, promoviendo el respeto hacia el planeta y contribuyendo con la protección y el cuidado del medioambiente.

“De vuelta al origen”: el proyecto que fomenta la sostenibilidad Este es el nombre con el cual C&B Señor ha decidido bautizar a su proyecto, el cual ha generado una revolución en el servicio de máquinas expendedoras, permitiendo que las personas puedan comprar bebidas y café en envases sostenibles. El nombre hace referencia, entre otras cosas, al hecho de que los envases son 100 % recuperables y reciclables, por lo cual vuelven al origen de su uso para tener una vez más una nueva vida útil. El objetivo principal de este proyecto es ayudar a la reducción de los residuos de plástico que actualmente representan un verdadero problema para el planeta y con ello concienciar al usuario.

C&B Señor ofrece la posibilidad de que, además de los negocios que tradicionalmente han utilizado máquinas expendedoras, también las grandes empresas, corporaciones y administraciones públicas puedan no solamente aprovechar las ventajas que ofrecen, sino también sumarse a la iniciativa de hacer del planeta un lugar más sostenible.

C&B Señor es útil para cualquier tipo de negocio C&B ofrece un amplio catálogo de máquinas vending para expedir una gran variedad de productos diferentes. Por ejemplo, dispone de máquinas expendedoras de café con una amplia variedad de modelos y a través de las cuales se puede comprar chocolate, té e incluso caldo.

Por otro lado, también ofrece máquinas expendedoras de bebidas de última tecnología con una gran capacidad y posibilidad de personalización. Estas están especializadas en la venta de refrescos con o sin gas, cafés fríos, agua mineral, zumos, etc. La empresa dispone además de máquinas expendedoras de snacks, fuentes de agua, y máquinas especiales para la dispensación de productos de parafarmacia, material de oficina y equipos de protección individual. Además ofrece la opción de crear máquinas vending personalizadas, para la venta de los productos que el cliente desee, según sus necesidades.

C&B Señor ofrece estas máquinas para su venta, pero también para alquilar en cómodas cuotas mensuales. En ninguno de los casos el cliente tendrá que encargarse de aspectos como la instalación, reposición, mantenimiento o limpieza, ya que los profesionales de la compañía serán quienes se encarguen de este trabajo.

Las personas que deseen obtener más información acerca de este novedoso proyecto sostenible y de cómo adquirir estas máquinas, pueden entrar a la página web de la empresa y contactar con un gran equipo de profesionales, que estarán encantados de atenderles.



