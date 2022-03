Siete beneficios de la Web 3.0

Hace cinco años, Berners-Lee acuñó el término «Web Semántica» para describir una red en la que las máquinas procesarían el contenido de forma similar a la humana y en la que todos los datos estarían conectados y se entenderían tanto contextual como conceptualmente. En la actualidad, aunque la ola de la Web 2.0 todavía se está desarrollando, ya se ven los primeros brotes de crecimiento que emergen del próximo cambio del paradigma en las aplicaciones de Internet denominadas Web 3.0. Dada la relevancia que tendrá este acontecimiento, IEBS Business School , la escuela de negocios digital líder en formación online, explica qué es la web 3.0 y cuáles son sus principales ventajas.

La Web 3.0 es la tercera generación de servicios de Internet para páginas web y aplicaciones. Se centrará en el uso de una comprensión de datos basada en máquinas para proporcionar una Web semántica y datificada. El objetivo final de la Web 3.0 es crear sitios web más inteligentes, conectados y abiertos. Aunque todavía no está implementada, existen algunas tecnologías que definirán esta nueva web que ya se están desarrollando. Los electrodomésticos inteligentes que utilizan redes inalámbricas e IoT son ejemplos de cómo la Web 3.0 ya está impactando en la tecnología. Los principales beneficios de la Web 3.0 son:

Fiabilidad: Esta red dará a los creadores y usuarios más libertad en general. Garantizará que estos últimos siempre tengan control sobre sus datos online mediante la utilización de redes descentralizadas. También se espera que la próxima versión de Internet sea más fiable dada su naturaleza descentralizada, lo que elimina la posibilidad de un punto único de falla.

Para todos: No necesita ser controlada por una sola entidad. Es posible que las empresas más grandes ya no tengan un control total sobre Internet. Como resultado, las aplicaciones descentralizadas o apps no se pueden censurar ni restringir de ninguna forma.

Personalización: También se podrá personalizar la experiencia de navegación del internauta porque este tipo de web podrá entender sus preferencias. Esto también permitirá navegar de forma más productiva.

Vender mejor: Los vendedores entenderán mejor las necesidades de compra de sus clientes y les mostrarán aquellos productos y servicios que les interesa comprar con la ayuda de la inteligencia artificial. Esto permitirá ver mejores anuncios y más relevantes, que tendrán más probabilidades de conversión.

Menos interrupciones: Dado que los datos se almacenarán en bases distribuidas por la descentralización, los usuarios no tendrán que preocuparse por interrupciones del servicio o por suspensiones de cuentas por motivos técnicos.

Más segura: La Web 3.0 utiliza tecnología blockchain, a diferencia de la Web 2.0, que aprovecha Internet para desarrollar aplicaciones. Es técnicamente más seguro almacenar datos de clientes en una cadena de bloques, ya que está descentralizado y su uso por parte de las empresas es transparente, por lo que los protege de los piratas informáticos.

Descentralizada: La tecnología blockchain, además, integra la descentralización. Esto permite a los usuarios dos cosas: por un lado, protege sus datos y, por otro lado, establece una interacción directa sin intermediarios.

“Estamos viviendo un cambio de paradigma que lo va a cambiar todo de nuevo y que ya no tiene freno”, señala Oscar Fuente, Director y Fundador de IEBS. “La tecnología blockchain será imprescindible para el nacimiento de esta nueva realidad de Internet, que se extenderá a todos los ámbitos de la vida, tanto personal como profesional. Es por ello que comenzar a formarse en esta tecnología ofrecerá un gran abanico de oportunidades profesionales en el futuro”.