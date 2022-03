El significado de las perlas a lo largo de los años y en las distintas culturas Emprendedores de Hoy

miércoles, 9 de marzo de 2022, 17:07 h (CET)

Las perlas, consideradas gemas preciosas, nacen en el interior de las ostras perlíferas, pueden alcanzar los 3.000 años de longevidad y han sido, a lo largo de la historia, un símbolo de poder, virtud y sabiduría.

Así, las personas que las portaban pertenecían solo a determinadas clases sociales muy privilegiadas.

La simbolización de las perlas de Mallorca Hoy en día, la perla sigue siendo un símbolo de elegancia y buen gusto, pero, gracias a la perla de Mallorca, su uso se ha extendido y no está solo reservado a una parte exclusiva de la sociedad. Un máximo exponente de la misma es Centre Perles, una empresa especializada en perla y afianzada, a lo largo de los años, en el casco antiguo de Palma, junto a su emblemática Catedral.

La perla de Mallorca está fabricada artesanalmente, utilizándose en su proceso de creación todo un elenco de productos naturales, de ahí que su apariencia sea muy similar a la de la más bella perla de cultivo. Todo ello, unido a los rígidos protocolos de calidad que se siguen en su elaboración, hacen de la misma uno de los mayores exponentes en la industria de las Islas Baleares.

Multiplicidad de estilos para todos los gustos Aunque hayan sido consideradas tesoros de realezas para adornar sus valiosas joyas o sus atuendos, en sus ropas o en sus cabellos o se haya dicho que Afrodita surgió del mar como una perla o que en China sea símbolo de sabiduría, la perla sigue siendo, en pleno siglo XXI, utilizada por mujeres y hombres.

Estas las añaden a sus looks más refinados o al más puro “urban style” y, por ello, es que año tras año y en este período incierto, Centre Perles se congratula lanzando sus colecciones en distintos metales preciosos y en una amplia variedad estilos. Estos ampararán los gustos de todos aquellos que se acerquen a visitarlos, ya sea en sus establecimientos o escogiendo la opción de la boutique online. Y este año no iba a ser menos.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.