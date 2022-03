La gestoría especializada en transportes, Gesticotrans Emprendedores de Hoy

miércoles, 9 de marzo de 2022, 15:58 h (CET)

Los conflictos entre el gremio transportista y las autoridades españolas parecen haber mermado un poco tras los acuerdos de los últimos meses. Estas medidas permiten estabilizar el precio del gasóleo y mejorar las condiciones laborales de los conductores.

Debido a las constantes actualizaciones de las normativas, una de las formas más eficientes de mantenerse al tanto sobre las reglas vigentes es contar con una gestoría especializada en transportes. De esta manera, la compañía evita problemas con la ley y aprovecha las ventajas brindadas. Gesticotrans destaca como una de las asesoras de confianza, ya que casi no registra competencia y su servicio tiene una excelente reputación.

¿Para quién está dedicada la gestoría en transporte? El asesoramiento es fundamental desde el inicio de actividad de las empresas de traslado, autónomos y emprendedores con sociedad limitada. Todas estas figuras necesitan el apoyo de especialistas para mantenerse al día legalmente.

Las gestoras son capaces de conseguir nuevos clientes, logrando así más rutas y colaboraciones para el transportista.

Gesticotrans, por ejemplo, está asociada a más de 100 empresas nacionales e internacionales. El contrato con estos comercios permite hacer recorridos desde la Península Ibérica hasta el norte del continente europeo, lo cual se traduce en una mayor cantidad de ingresos.

Los interesados en el negocio que no tienen el título de transportista también necesitan una gestora. Esta ofrece alternativas para ejercer el cargo, incluyendo la obtención de todos los documentos para la circulación y los permisos de sanidad.

Los servicios también incluyen trámites de protección para vehículos y trabajadores, como la responsabilidad civil y el seguro de siniestro.

Las ventajas de contar con una gestora de transporte Como todo trabajo, el sistema de transporte exige una administración contable. Una asesora se encarga de hacer el seguimiento de los impuestos y así evitar sanciones para el negocio.

Otro beneficio importante es que facilita el comercio con tractores y remolques, agilizando el alquiler, la venta directa o la renta con opción a compra. Gracias a estas compañías, los transportistas pueden escoger entre muchas marcas de vehículos con garantía y mantenimiento adecuado. Además, tienen mayores posibilidades de conseguir financiación en bancos.

Gesticontrans ofrece una ventaja formativa que la posiciona sobre la competencia. Entre las clases impartidas están las lecciones de uso de tacógrafo, el consumo eficiente de combustible y el transporte de mercancías peligrosas, vivas, etc. Este tipo de aprendizaje es muy útil, ya que el desempeño incorrecto del transportista puede resultar en multas de hasta 2.000 euros y, como consecuencia, la figura de la asesora especializada en traslado de mercancía es cada vez más popular.



