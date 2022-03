Los másteres en Big Data, Business Intelligence y Data Science que pueden impulsar una carrera Emprendedores de Hoy

Los empleos relacionados con el uso del big data están considerados dentro del grupo con mayor proyección en el futuro. Por este motivo, cada vez son más las personas que recurren a programas de especialización para tener un mejor desempeño en el sector.

El centro de formación Blockchain School for Management es reconocido como un referente académico en el sector tecnológico y ofrece programas de estudio completos a precios competitivos. El Máster en Big Data es 100 % online y está disponible para personas a nivel nacional e internacional.

¿En qué consiste el máster en Big Data Analytics y Data Science de Blockchain School for Management? El objetivo del máster es preparar a los futuros profesionales del big data para desempeñarse en escenarios complejos, ya que las herramientas actuales no pueden personalizarse lo suficiente para adaptarse a esos casos particulares. De esa manera, las personas que trabajan en este sector requieren conocimientos para la creación de procesos propios y personalizados para cada fase de un proyecto.

Las personas inscritas en el programa reciben formación acerca del uso de herramientas tecnológicas para un manejo eficiente de los sistemas de análisis más complejos. El máster está dirigido a personas con perfiles técnicos que busquen transformar datos en información valiosa y que tienen conocimientos previos en programación.

La modalidad de estudio se centra en el live streaming, que permite la interacción directa entre el alumno y el profesor, a través de una plataforma de videoconferencia. Una vez terminada la clase, la grabación se almacena en el campus virtual de la academia.

¿Qué contenido ofrece el programa de Blockchain School for Management y en qué formatos está disponible? Si bien el máster completo dura 1 año, lo que corresponde a 60 ECTS (siglas en inglés del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos), el estudiante tiene la opción de aplicar al formato posgrado. Esta variante tiene una duración de 5 meses, con la mitad de créditos y un precio un 43 % más económico que implica sintetizar los contenidos.

Dentro de los primeros 5 módulos se realiza una breve introducción sobre los fundamentos básicos del business intelligence, la programación para data science, la extracción y preparación de los datos con su análisis y la arquitectura y componentes del big data.

Durante la segunda parte del máster se estudian las herramientas para la visualización de datos, la aplicación del blockchain en el big data, la regulación y leyes de protección de datos, la importancia de planificar y dirigir proyectos y ejercicios prácticos. Al final del programa, el estudiante debe elaborar un trabajo final donde se aplican los conocimientos adquiridos.

Para reducir costes, los estudiantes pueden solicitar información acerca del programa de becas, mediante un formulario disponible en la página web del centro de formación. Blockchain School for Management utiliza las tecnologías más disruptivas del momento bajo el mando de un equipo docente con mucha experiencia en el sector.



