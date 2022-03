CEO Sphere, una revolución en el marketing digital Emprendedores de Hoy

Muchas personas sueñan con la libertad financiera, sobre todo aquellas que desean ser dueñas de su propio negocio y quieren tener una vida libre y plena, haciendo aquello que verdaderamente les gusta. No obstante, conseguir el norte para emprender de manera exitosa no es fácil, sino que se requiere disciplina, constancia y formación.

Bajo este propósito surge CEO Sphere, fundada por Alek Angelov y Robbie Murray, una comunidad exclusiva de enseñanza online que empodera a las personas para que encuentren sus pasiones y les brinda una formación integral en estrategias de marketingdigital y ventas, que les ayuda a monetizar sus negocios, utilizando el poder de las redes sociales. Actualmente, la red cuenta con más de 300 miembros que han alcanzado su independencia económica gracias a este método.

CEO Sphere ofrece comunidad online para aprender sobre negocios Brindar acceso al mejor conocimiento sobre negocios para ayudar a las personas a alcanzar su libertad financiera es el objetivo de la comunidad CEO Sphere. Para ello, cuenta con expertos de renombre y una red de emprendedores de apoyo que enseñan a los integrantes del grupo a vender y promocionar sus servicios de manera eficaz, gracias a las estrategias de marketing digital más actuales.

Acceder a la comunidad es completamente gratis, sin embargo, los afiliados al sistema VIP gozan de beneficios adicionales como acceso a clases decoaching de marca y coaching de ventas. Pueden ingresar a clases magistrales exclusivas, videotutoriales y lecciones sobre temas de negocios cada vez que lo deseen. Por otro lado, el portal cuenta con un jobs board interactivo, donde los miembros publican puestos de trabajos disponibles y encuentran profesionales capacitados en el área.

Con esta metodología de aprendizaje, la empresa ha ayudado a sus miembros a alcanzar sus objetivos. Algunos han conseguido un incremento de más de 2 millones de seguidores en sus redes sociales en 1 año, otros han generado más de $600.000 de capital para sus negocios y los participantes que no tenían trabajo o experiencia lograron una oportunidad gracias a los beneficios de esta plataforma generando sus primeros 1.000 euros online.

Educación al alcance de todos Alek Angelov y Robbie Murray, fundadores del proyecto CEO Sphere, son defensores de la filosofía de que el conocimiento debe ser accesible para todo tipo de personas. Su misión es ayudar a más de 1 millón de personas a alcanzar la libertad financiera. Debido a esto, su modelo de negocio tiene un carácter disruptivo que ofrece formación de alto valor, pero a precios asequibles. Muestra de ello son los costes bajos de sus servicios, por ejemplo, pertenecer a la comunidad formativa como miembro VIP tiene un coste de solo $27 mensuales.

Un 93 % de las personas se fijan grandes objetivos, pero fallan en el intento porque les falta apoyo. Por ello, propuestas como las que ofrece CEO Sphere son una gran opción para empoderarse económicamente y alcanzar las metas a través de una formación de alto nivel. Suscribirse de forma gratuita es muy fácil, visitando el link proporcionado. Con un seguimiento total de más de 100.000 en las redes sociales, es posible seguir a sus creadores en Instagram bajo los nombres de usuario @alek.octopus y @therobbiemurray.



