Mejor Seguro Vida enumera los 5 principales beneficios de contratar una póliza de este tipo

martes, 8 de marzo de 2022, 10:21 h (CET) Los seguros de vida son un fijo en el sector como una de las tipologías más comunes en la vida de los ciudadanos que buscan una protección integral y totalmente personalizada, sostienen los expertos de Mejor Seguro Vida Aunque no es de contratación obligatoria, el seguro de vida supone un bálsamo de tranquilidad y confianza para los titulares, que saben que a los suyos no les faltará de nada en caso de suceder algún imprevisto.

Los seguros de vida son más demandados conforme las personas avanzan en edad, suscitando más interés, especialmente, cuando se forma una familia y se dispone de bienes que se pretende proteger en caso de percances que afecten a los tomadores.

En resumidas cuentas, un seguro de vida es una fórmula a la que recurren muchas familias para garantizar una protección económica en todo momento para hijos y cónyuge en caso de que ocurra la muerte, la invalidez o cualquier otro tipo de accidente contemplado en el contrato firmado por parte del titular.

5 ventajas esenciales de contratar un seguro de vida

De acuerdo con MejorSeguroVida.es, empresa especializada en seguros de vida, estos son los cinco beneficios más destacados de este tipo de seguros.

Protegen contra el impago de la hipoteca. El seguro de vida hipoteca es una modalidad de póliza que permite disponer del capital suficiente para hacer frente a la hipoteca en el supuesto de que el asegurado o los asegurados fallezcan o sufran una situación de incapacidad. En caso de que se sufra una incidencia de gravedad que impida al tomador hacer frente a sus obligaciones económicas, la aseguradora entrega una indemnización que servirá de ayuda para evitar problemas de impago. Para eso existen seguros



Complemento de la jubilación: muchas personas consideran que un extra de la jubilación es una de las claves por las que se considera importante la contratación de esta póliza.



Indemnización libre de embargos: hay ocasiones en las que el titular tenía deudas antes del percance, pero la cuantía económica que desembolsa la compañía está totalmente libre de embargos.



Libre de impuestos e IRPF: incluso, si el seguro de vida viene asociado con otro de amortización de hipoteca, se deduce el gasto destinado a las primas del seguro en la declaración de la renta en el apartado del crédito hipotecario.



Pueden modificarse al gusto del titular y su familia: estas pólizas pueden modificarse según las necesidades y preferencias de los tomadores del contrato.

Sobre Mejor Seguro Vida

Mejor Seguro Vida es una correduría de seguros que cuenta con más de 35 años de trayectoria, ofreciendo un servicio totalmente personalizado para que los interesados en contratar estos productos dispongan de una protección a la altura de sus necesidades específicas, gracias a un asesoramiento profesional con total imparcialidad e independencia, contribuyendo así a ofrecer los mejores precios del mercado.

