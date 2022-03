El recinto natural de Jardines de Abril, ubicado en San Juan de Alicante, albergará del 28 de julio al 6 de agosto el festival más multidisciplinar del verano Comunicae

martes, 8 de marzo de 2022, 08:57 h (CET) El programa de actividades incluirá música en directo, arte en vivo, exposiciones, stands de moda, artesanía, gastronomía variada, etc El festival ofrecerá las actuaciones en directo de Sara Baras, Morgan, Hombres G, ‘We Love Queen’ de la Compañía Yllana, Iván Ferreiro, Ana Torroja y más artistas por confirmar.



El festival Noches Mágicas celebrará su décimo aniversario con la edición más completa hasta la fecha. Fiel a su esencia, ofrecerá un gran número de actividades donde diferentes manifestaciones artísticas se sucederán a lo largo de seis intensas jornadas. Una experiencia única en la que disfrutar de música, ocio, arte y gastronomía en un espacio con sello propio.



La bailaora Sara Baras será la encargada de inaugurar el festival con la presentación de su nuevo espectáculo ‘Alma’, el jueves 28 de julio. Al día siguiente, el viernes 29 de julio, la banda madrileña Morgan acercará al público alicantino su gira ‘The River Tour’, bajo su particular estilo bañado por el rock, el funk y el soul. El sábado 30 de julio la mítica banda Hombres G ofrecerá un concierto para el recuerdo, al que seguirá su emblemática fiesta 80’s Summer Party.



El jueves 4 de agosto se cambiará de registro con la representación de la obra ‘We Love Queen’ a cargo de la compañía teatral Yllana. Por su parte, el viernes 5 de agosto será el turno del músico gallego Iván Ferreiro, acompañado por su banda. Y para concluir, el sábado 6 de agosto será Ana Torroja, cantante del grupo Mecano, junto a una nueva 80’s Summer Party, quienes pondrán el broche de oro a esta completa décima edición.



Un ambiente incomparable, una cuidada selección de artesanos, creativos y artistas, una amplia variedad de food trucks y propuestas gourmet para todos los gustos y una oferta musical que, durante julio y agosto, se unirán para crear una vivencia inolvidable y disfrutar con los cinco sentidos.



