Cómo tratar las pieles secas y apagadas, según 2CDerma

lunes, 7 de marzo de 2022, 15:04 h (CET)

Según Justine Kluk, miembro de la Asociación Británica de Dermatólogos, entre los ingredientes que logran efectos positivos en la piel están el ácido hialurónico y el SPF o factor de protección solar. En el caso de la piel seca, estos componentes ayudan a mantener la epidermis sana y con brillo.

Dichos productos de la cosmética farmacéutica se pueden conseguir en 2CDerma. La empresa comercializa fórmulas, soluciones y cremas especializadas, cuyas propiedades son capaces de reparar profundamente la piel, por lo que los resultados se hacen notorios en poco tiempo, siempre que la persona sea constante con su rutina de skincare.

¿Cuáles son las causas de la piel seca y cómo tratarla? El aceite natural de la piel es conocido como sebo. Cuando este no se produce o no se repone lo suficiente, la piel tiende a secarse y esto puede causar molestias como picazón, manchas rojas, sensación escamosa, entre otros síntomas. Además, a nivel estético, da una apariencia envejecida y acartonada que resulta poco favorecedora para la persona.

Algunas de las razones por las que ocurre pueden ser un clima frío, aire seco, un pH desequilibrado, hábitos alimenticios y muchos otros factores. Para tratar esta tipología de la dermis, el primer paso es identificar si se trata verdaderamente de una piel seca o solo es una textura deshidratada. La primera es una condición propia del paciente que requiere lípidos, mientras que la segunda se debe a factores externos y demanda agua. Los expertos en dermatología afirman que la forma más sencilla de reconocer la deshidratación es la sensación de piel tirante, la cual no se presenta en la piel seca. Acorde al problema identificado, se podrán crear soluciones precisas.

En ambos casos, se debe cambiar la alimentación a una más nutritiva, bebiendo la cantidad de agua necesaria por día. Conjuntamente, se pueden utilizar cremas hidratantes que contengan ácido hialurónico y avena coloidal. Estas deben aplicarse siempre que se lave el rostro y es necesario evitar las fragancias y el alcohol.

¿Qué productos usar para la piel seca? Actualmente, existen muchas marcas y cosméticos que pueden ayudar a todo tipo de piel, sin embargo, siempre se debe tener cuidado con los ingredientes que estos posean. Los componentes usados en la cosmética farmacéutica son recomendados para tratar pieles sensibles. Esto se debe a que están formulados con activos potentes y en mayores concentraciones que los cosméticos comunes. Además, no incluyen fragancias que alteren el pH. Por su parte, la mayoría de estos productos suelen incluir protección solar contra los rayos UVA y UVB, por lo que brindan una atención completa a los requerimientos.

Para garantizar los resultados deseados, es necesario acudir a laboratorios especializados como 2CDerma. Esta empresa ofrece productos que pueden incluirse en cualquier rutina para el cuidado de la piel y que ayudarán a mantenerla sana, hidratada e iluminada constantemente.



