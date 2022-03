Que botella de gas elegir para una autocaravana, según SyA Instalaciones Comunicae

lunes, 7 de marzo de 2022, 16:02 h (CET) Dependiendo del uso que se le va a hacer al vehículo, será conveniente usar una bombona de mayor capacidad o de menor capacidad, así como se debe tener en cuenta si se va a estar en zonas con temperaturas bajo cero Sinónimo de autonomía y libertad de movimiento, las autocaravanas se han convertido en los últimos años en la opción más elegida para hacer vacaciones o escapadas. El sistema de alimentación de energía para cocinar o calentar en habitáculo para estos vehículos, si no se dispone de toma de corriente eléctrica, es el gas. En SyA Instalaciones, especialistas y distribuidor oficial de gas Repsol para la provincia de Huesca, ubicados en Benabarre, exponen a continuación diferentes aspectos que se deben tener en cuenta a la hora disfrutar de las autocaravanas y en especial, de la instalación de gas de ellas.

Tipos de bombonas que se pueden usar

El gas es el mejor sistema para calentar la caravana, para proporcionar agua caliente y para cocinar. Para ello se puede optar por bombonas de propano o butano, y de diferentes tamaños.

¿Pero cuál elegir? Pues dependerá del uso que se le de a la caravana. Si se van a realizar estancias más largas en vez de rutear de firma diaria, es aconsejable usar las bombonas de mayor capacidad, ya que así aumenta el confort y la durabilidad del gas, sin tener que estar tan pendiente de si se termina. Las bombonas clásicas de 12,5 kilos pueden durar unos dos meses solo cocinando, pero si se necesita la calefacción, el tiempo puede disminuir hasta el mes, usándola unas 4 horas al día.

Pero si se pretende hacer ruta, lo más conveniente sería usar bombonas más pequeñas con las que se consigue reducir el peso en la caravana. Las bombonas de 6 kilos son perfectas para estos casos, pero hay que tener en cuenta que la duración también disminuye a la mitad.

Se debe tener especial cuidado si se pretende viajar al extranjero, ya que los sistemas de válvulas cambian y no es posible sustituirlas. En este caso, se aconseja llevar un buen suministro de bombonas, llevar grandes y/o de repuesto (prestando mucha atención al peso) o por lo contrario, usar las bombonas pequeñas azules de 2,75 kilos, que estas si son universales y se pueden adquirir en cualquier país.

Otro aspecto que se debe tener en cuenta es la zona en la que se va a viajar. El butano tiene el punto de congelación en los 0º, y por el contrario, el gas propano se congela a los -40º. El poder calorífico del gas propano no es tan bueno como el del butano, pero si se va a viajar a países o sitios con temperaturas muy bajas, se debe tener en cuenta esta opción. Las bombonas de gas propano pesan 11 kilos.

La facilidad de comprar las botellas de gas

Uno de los aspectos más favorables de las bombonas de gas es la facilidad con las que se encuentran y se pueden adquirir. En la mayoría de las gasolineras del territorio nacional se pueden adquirir botellas, de diferentes características y diferentes formatos.

Revisar la instalación del gas

Un consejo que ofrece SyA Instalaciones es revisar la instalación de gas de la autocaravana cada 4 años, para detectar posibles fugas o fallos que puedan dar un buen susto.

