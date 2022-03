Un empleado cómodo en su puesto de trabajo es más productivo Tener el mobiliario y los artículos necesarios es esencial Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 7 de marzo de 2022, 13:10 h (CET) Un ambiente de trabajo cómodo y agradable puede generar una sensación de bienestar, tranquilidad y confianza a los trabajadores, que les puede ayudar a ser más productivos. En ese sentido, en una oficina hay dos aspectos fundamentales que se deben cubrir, el mobiliario adecuado y el equipamiento necesario, y para eso se debe contar con una tienda distribuidora oficial con los mejores productos, que además ofrezca los precios más competitivos del mercado.

Hay quienes, por el tipo de trabajo que tienen y la responsabilidad, están más tiempo en su oficina que en casa, por eso es muy importante que con respecto a las empresas, haya la disposición necesaria para que los puestos de trabajo sean cómodos, ya que esto puede repercutir directamente en la productividad.

Para crear este ambiente de bienestar, quizás haya un enfoque importante en todo lo que tiene que ver con temas de motivación y estimulación en cuanto a los recursos humanos, lo cual es fundamental. Sin embargo, bajo ningún concepto se puede dejar de lado todo lo relacionado con el espacio físico, de esta manera se evitarán los riesgos laborales y las bajas.

Cuando se acondiciona la oficina de manera adecuada y eficiente, se crea un ambiente de bienestar que genera automáticamente una sensación de tranquilidad y confianza en la empresa, lo cual impacta positivamente en el rendimiento de cada trabajador.

Tener el mobiliario y los artículos necesarios es esencial

Entre los aspectos que se deben considerar para crear ambientes de trabajo agradables y productivos, está que los empleados cuenten con el mobiliario adecuado y, además, con los artículos necesarios para cumplir óptimamente con sus funciones y las labores encomendadas.

Es importante que al momento de equipar y dotar una oficina con todos los artículos necesarios, se pueda contar con el apoyo de una tienda especializada que facilite todo el proceso de forma online y, además, brinde asesoría para tener las mejores soluciones de equipamiento.

Una excelente recomendación puede ser contar con el eficiente servicio de hipermaterial.es, que cuenta con el más amplio stock de productos en diferentes categorías: material y máquinas de oficina, pizarras y mobiliario, informática, cartuchos, tóneres, así como en otras áreas, como escolar y manualidades.

Hipermaterial es una tienda de gran trayectoria, desde 1995 es la distribuidora oficial de los más reconocidos fabricantes, por lo que ofrece productos de la más alta calidad con los mejores precios del mercado, los cuales se pueden pedir de forma online, de la manera más eficiente y segura.

Cuando se habla del diseño adecuado de una oficina, uno de los aspectos esenciales es la ergonomía. Por eso, es vital dotar al trabajador de una silla ergonómica que le haga adoptar una postura adecuada frente al ordenador.

En tiendas con amplia experiencia, como es el caso de Hipermaterial, tienen a disposición la más completa selección de sillas para oficina con una gran variedad de modelos para cubrir todos los requerimientos que se tengan en los espacios de trabajo, cumpliendo con las normativas necesarias para aportar condiciones ergonómicas a cada trabajador.

Además, es importante que el empleado tenga una mesa amplia para poder realizar su trabajo de manera más cómoda, así como un soporte para pantallas que permita adaptar el monitor del ordenador a la altura de la cabeza, de tal manera que no tenga que inclinarla forzando el cuello o la postura.

Otro artículo muy necesario es el reposapiés ajustable con base antideslizante, el cual es ideal para que el trabajador coloque los pies. Esto favorecerá la postura correcta que debe tener en el puesto de trabajo.

Para quienes usan ordenadores portátiles, es recomendable que tengan un elevador ajustable con soporte de documentos, que permitirá adaptar el portátil a la altura del usuario, haciendo que adopte una postura cómoda y tenga una visión adecuada, con lo cual se podrán evitar los dolores musculares habituales cuando se tiene una mala posición de manera frecuente.

De igual manera, es esencial que el empleado tenga todo lo necesario para guardar el material de trabajo, como armarios, estanterías, bandejas y muebles archivadores. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Un empleado cómodo en su puesto de trabajo es más productivo Tener el mobiliario y los artículos necesarios es esencial ​Cinco consejos para triunfar trabajando en híbrido El modelo de trabajo híbrido ha llegado para quedarse. Prueba estos consejos para incrementar tu productividad laboral mientras trabajas en remoto En qué debes fijarte al contratar un servicio de montaje o desmontaje de maquinaria industrial Comprueba que también ofrecerán un servicio de mantenimiento de las máquinas ​La reforma laboral afectará a más de 300.000 trabajadores del sector de la construcción A partir de ahora, los contratos temporales solo se permitirán por “circunstancias de producción” o por “sustitución de la persona trabajadora” ¿Cuál es la mejor herramienta de email marketing gratuita? Son la mejor opción para quienes quieren aprovechar todos los beneficios de esta estrategia de ventas y no cuentan con un gran presupuesto