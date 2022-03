Investy, la primera inmobiliaria que paga sus comisiones en criptomonedas La idea ha recibido una fantástica acogida por parte de los empleados Redacción

sábado, 5 de marzo de 2022, 11:09 h (CET) INVESTFY, agencia especializada en la comercialización de productos inmobiliarios de inversión, ha comenzado a abonar las comisiones de sus agentes inmobiliarios en criptomonedas.

Se trata de un sistema de incentivos que pretende premiar la fidelidad y compromiso de sus agentes, según explica su CEO, José Carlos Pernía, estamos en un sector con un altísimo porcentaje de rotación de empleados, esto influye directamente en los resultados de nuestras empresas, y en las horas que dedicamos a formación y acompañamiento, pero no olvidemos que también lo hace en la vida laboral de los empleados, cambiar continuamente de empresa no es lo ideal, sobre todo a partir de ciertas edades.

En Investfy buscamos un compromiso a largo plazo con nuestros agentes, por eso hemos establecido un sistema de bonus por cumplimiento de objetivos que no se abonan en la cuenta corriente del agente, sino que si invierten directamente en un plan de ahorro especifico de criptomonedas.

A través de una de las plataformas punteras de inversión en criptodivisas, y buscando la máxima rentabilidad de la inversión, la empresa crea una cuenta a nombre del agente y va ingresando este bonus directamente en dicha cuenta. El agente adquiere el compromiso de mantener la inversión durante el plazo mínimo de 3 años, con 2 únicas excepciones: Que el agente deje de trabajar en la empresa (con una penalización en este caso), o que exista una necesidad económica imperiosa que justifique la retirada de los fondos.

La idea ha recibido una fantástica acogida por parte de los empleados de Investfy, quienes han recibido al mismo tiempo una interesante formación sobre el mundo de las criptomonedas y sus posibilidades de inversión.

Esta acción forma parte de una serie de propuestas estratégicas que Investfy ha lanzado con el objetivo de conseguir mejorar la retención de sus empleados, además nos permite ayudar a inculcar a los agentes la cultura del ahorro, y quien sabe si en un futuro no muy lejano convertimos a nuestros agentes en los “nuevos millonarios del Bitcoin”.

Sobre Investfy. Investfy Real Estate es una agencia inmobiliaria especializada en la comercialización de inmuebles en rentabilidad, pisos de banco y fondos de inversión. Colabora con los principales Servicers del sector y se encuentra en pleno proceso de expansión través de su red de agentes asociados. Mas información www.investfy.es

