Tendencias en packaging flexible, cómo lo hacen en Rieusset

Nuevos hábitos de compra, nuevo packaging Con el tiempo los hábitos de compra de los consumidores cambian y se van creando nuevas tendencias de consumo.

Este último año, los hábitos de compra se han visto afectados por la situación de la pandemia del COVID-19 y ha afectado a la forma de diseñar y fabricar el packaging de los productos. Hay que ver cuáles son las tendencias más relevantes y de mayor impacto en el sector del packaging.

Por ello, se van a analizar las tendencias en packaging flexible que se están aplicando en Rieusset, fabricante de etiquetas especializadas en alimentación, productos farmacéuticos y bebidas.

Conocer las tendencias en packaging flexible Las tendencias de mayor impacto en el sector del packaging flexible son las siguientes:

Sostenibilidad: los consumidores y empresas cada vez están más concienciados con el medio ambiente. Buscan materiales más sostenibles, reducción de plásticos, diseños que reducen los espacios desaprovechados, etc.

Nueva realidad mundo COVID-19: la pandemia ha causado nuevas preocupaciones y necesidades de los consumidores. Las marcas requieren de un packaging que garantice la higiene y seguridad de sus productos y clientes, principalmente en alimentación y hostelería.

Experiencia del consumidor: los consumidores buscan vivir una experiencia con el producto. Las marcas buscan aportar ese valor añadido y así crear una conexión emocional con el consumidor en su packaging.

¿Qué ofrece Rieusset para que sus clientes se puedan adaptar a estas tendencias de mercado? Sostenibilidad: packaging flexible más sostenible Rieusset puede imprimir sobre materiales más sostenibles en packaging flexible, como estos:

Papel: Rieusset ofrece la posibilidad de utilizar el papel para packaging flexible, que es biodegradable y reciclable. Sus proveedores de papel permiten ofrecer un amplio abanico de posibilidades que se adaptan a las necesidades de cada cliente.

Reducción del espesor de materiales: imprime sobre packaging flexible de plástico o papel con menor espesor. Su experiencia les demuestra que en muchos casos es posible reducir el espesor del material del embalaje flexible, haciéndolo más sostenible, sin disminuir prácticamente sus cualidades de protección y presentación del producto.

Monomaterial: Rieusset imprime packaging flexible elaborado con un solo material plástico, en vez de combinar diferentes tipos. Esto facilita el reciclaje y es más sostenibles porque requiere menor energía y recursos en su fabricación.

Polietileno biorientado: imprime sobre packaging flexible creado con películas de polietileno biorientado, para un packaging flexible reciclable.

Nueva realidad: mundo COVID-19 Sobres rellenables para ahorrar envases: esta alternativa se adapta mejor a la situación causada por el COVID-19 y es más sostenible.

Formato To Go: responde a la necesidad de los consumidores de consumir alimentos de forma rápida y cómoda pero sin perder la calidad y frescura del producto. Esto requiere de un packaging flexible fácil de abrir y manipular, pero resistente. Rieusset ofrece soluciones de impresión para packaging flexible formato To Go.

Monodosis: los formatos monodosis en packaging flexible están cada vez más presentes en los supermercados, ya que son idóneos para evitar contagios.

Experiencia: packaging flexible experiencial A través de la impresión en huecograbado, la impresión digital o mixta; Rieusset puede imprimir packaging flexible con distintos efectos y creatividades y así generar una experiencia única al consumidor.

Tematización: impresión digital. Consiste en hacer lanzamientos especiales o vincular el producto a un momento del año determinado: Navidad, San Valentín, Halloween, etc.

Texturas: Rieusset ofrece dos técnicas para conseguir una textura original. Soft touch y paper touch. La primera aporta un acabado suave y aterciopelado y la segunda proporciona sensación de papel a través de un barniz especial.

Barnices mates y brillantes: aplicando barniz a registro se obtiene un efecto mate o brillante. Esto se hace en la impresión mixta, en la cual Rieusset es especialista.

Transparencia: los valores de transparencia y honestidad de las marcas se traslada también al packaging flexible, por lo que cada vez se observa más packaging flexible parcial o totalmente transparente que deja ver el producto que hay en el interior.

Rieusset es especialista en impresión de etiquetas y packaging flexible, así que conoce y aplica todas estas nuevas tendencias en packaging flexible. Siempre a la vanguardia de todas las novedades del sector, para ofrecer a sus clientes las mejores soluciones y aplicarlas de forma pionera para que su producto destaque. Cualquier persona interesada puede contactar con Rieusset.