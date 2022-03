Conocer más de Keratin Europa, una de las empresas líderes en alisados veganos Emprendedores de Hoy

viernes, 4 de marzo de 2022, 14:36 h (CET)

Keratin Europa está dando mucho de qué hablar gracias a sus formulaciones veganas fabricadas en España con altos estándares de fabricación. Conociendo a su cliente final, ha logrado obtener autoridad y referencia en el negocio de la keratina vegana para los alisados veganos capilares, logrando competir con empresas brasileñas en estándares de calidad y entrega de la marca realizada.

Productos que destacan por su gran calidad Esta línea se guía cuidadosamente por cada ingrediente que le incorporan, que son tales como el alisado vegano, libre de formol. Se trata de una fórmula consentida en toda Europa, Centroamérica y Estados Unidos que ha salido después de algunas versiones en desarrollo, tales como escobas progresivas, sellagem, tratamientos recuperadores instantáneos, repolarización, realineamiento de la fibra capilar y otros; gracias a su departamento técnico capilar que es de gran ayuda a la hora de las creaciones de nuevas formulaciones y técnicas de aplicación.

Las ventajas de Keratin Europa Cada 3 meses presentan nuevos lanzamientos de novedades y nuevos ingredientes de tendencia en el mercado de la industria capilar del alisado vegano, que no para de crecer. Ellos se centran en las investigaciones de nuevas fórmulas para lograr llevar las tendencias en este mundo del cuidado capilar, como por ejemplo el Alisado vegano, el Alisado botánico vegano, el Alisado blue vegan y el One liso vegan.

Entre otros desarrollos que tienen ya para próximo lanzamiento en el tema de marca privada, guían a la persona interesada en todo el proceso que lleva la creación y manejo de una marca privada para la difusión en los canales de venta convenientes de acuerdo al target que se dirige; esto es un acompañamiento que se le da al cliente para que tenga más claridad y despegue más rápido su proyecto. Cuentan con un grupo importante de personas con marcas privadas con ventas en Amazon, Ebay, Wallapop, entre otras plataformas y marketplaces que están en tendencia y en el mundo offline. También tienen técnica de acompañamiento para ayudar a tener buenas bases para atraer a los buenos clientes, así como a los que tienen en todas partes del mundo, en países como Francia, Dubái, Reino Unido, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Honduras, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana o Aruba. También, por este motivo, entienden a su cliente en qué es lo que necesita a la hora de la creación de su marca propia.



