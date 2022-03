¿Por qué es importante un seguro de baja laboral si se es autónomo? Emprendedores de Hoy

viernes, 4 de marzo de 2022, 08:19 h (CET)

El subsidio que reciben los autónomos por parte de la Seguridad Social no es suficiente para cubrir los gastos fijos a los que tienen que seguir haciendo frente, como pueden ser el alquiler, la cuota de autónomo, etc. Por ese motivo, los trabajadores por cuenta propia viven una realidad bastante cruda en periodos de baja laboral.

Ante esta problemática, cada vez son más los autónomos que deciden contratar seguros de baja laboral para complementar los ingresos que reciben de la Seguridad Social.

Sin embargo, encontrar una póliza que se adapte realmente a cada profesional no resulta fácil. Dependiendo del tipo de actividad que realizan, hay quienes optan por opciones baremadas u otros que se pueden permitir ciertos días de franquicia. Es decir, hay tantas combinaciones que puede volverse una tarea tediosa y, salvo que se esté puesto en el tema, también muy compleja.

Con el fin de ayudar a ahorrar tiempo y dinero, Thenowo ha desarrollado un efectivo comparador de seguros que busca entre las mejores opciones del mercado y muestra al instante las ofertas disponibles para cada profesional, ofreciendo soluciones 100 % personalizadas. Además, se puede recalcular todas las veces que se necesite y, una vez decidido, contratar en minutos.

¿Cuánto se cobra teniendo un Seguro de Baja Laboral? Esto dependerá de la cantidad que se determine. Aun así, y dado que es un complemento de lo que se recibe de la Seguridad Social, la recomendación es que se fije, al menos, 30 € de indemnización por cada día que se esté de baja. Se puede añadir un extra en caso de requerir hospitalización, elegir un baremo para abaratar el coste de la póliza e, incluso, decidirte a contratar con una franquicia de entre 7 y 15 días.

Estas dos últimas opciones se suelen desaconsejar, ya que el autónomo solo cobraría los días a partir de la franquicia acordada y su incapacidad se limitaría a lo fijado en un baremo, el cual no siempre se ajusta a todos los casos.

No obstante, y dado que cada situación y cada autónomo requieren cosas diferentes, lo mejor siempre será consultarlo con profesionales como los de Thenowo. Ellos serán capaces de asesorar y ayudar a elegir la mejor opción.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.