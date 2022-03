Cómo poner solución a la falta de constancia en las empresas Emprendedores de Hoy

viernes, 4 de marzo de 2022

Un buen uso del tiempo y la eficacia durante esta temporalidad es lo que se conoce como productividad. En muchas ocasiones, uno de los mayores problemas en las empresas es la falta de constancia, por su insaciable deseo de crecer en todos los sentidos.

Existen muchos cursos y modalidades que dicen ofrecer un servicio acertado para el desarrollo empresarial en torno a los empleados, pero pocos han mostrado resultados tan evidentes como Atraccis. Este modelo se centra en el factor humano y se promueve, con gran valía, como la forma más efectiva de transformación personal.

¿Cómo logran las empresas solucionar los problemas de falta de constancia en sus empleados? No tener constancia impide y retrasa la consecución de logros y el cumplimiento de la labor en una empresa. Cuando no se logra lo que se ha propuesto de forma conjunta se cae en el caos. Diversas compañías han puesto punto final a la falta de constancia en sus empleados y han afrontado diversos retos con gallardía y contundencia, incrementando sus ganancias y potenciando la efectividad en todo el entramado social de su negocio. Podría pensarse que dicha solución se ha obtenido gastando grandes sumas de dinero y tiempo valioso, pero la realidad es otra.

Hoy, los empleados de dichas empresas tienen una actitud más positiva y enérgica, además han aumentado la confianza en sí mismos y han perdido el miedo al fracaso. Todo ello se ha obtenido gracias al programa de Atraccis, creado por Úrsula García, la autora del libro “Por si nunca nos volvemos a ver”. Atraccis se ha convertido en el programa transformacional rápido más eficaz y eficiente del sector.

¿Qué tiene Atraccis de especial para eliminar problemas de falta de constancia? Atraccis se ha ideado para reprogramar el éxito, fomentar habilidades de liderazgo, construcción de confianza, aumentar las ventas, potenciar el rendimiento, las habilidades comunicativas, la influencia, la resolución de conflictos, lograr objetivos específicos y acabar con la procrastinación. Su enfoque es claro y está determinado para conseguir resultados convincentes. Su lema es “Sé la mejor versión de ti mismo” y su fundamento es ayudar a atraer personas, situaciones y oportunidades correctas con facilidad, para así alcanzar el máximo potencial.

Esta iniciativa tiene como base aumentar el éxito y la productividad y, por ello, concibe a la falta de constancia como un problema que puede ser solucionado con su programa transformacional rápido que ha mostrado contundentes efectos. Gracias a esta estrategia, se recupera el control mental para erradicar las distracciones y centrarse en las prioridades. De esta manera, el bienestar emocional y la autoestima se complementan para generar en los empleados seguridad, compromiso con su labor y una mejoría en su calidad de vida.

Atraccis se ofrece de cortesía por 30 días a empresas para ayudar a sus empleados con dificultades de autoconfianza, retos y consecución de objetivos. La calidad de su programa está respaldado con 30 años de investigación y su aprendizaje ha ayudado a crear nuevos hábitos con los que poder conseguir el estilo de vida deseado, además las empresas han evidenciado una mejoría en su rentabilidad de un 85 % con empleados más motivados.



