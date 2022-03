Max Gestión ofrece asesoría acerca de cualquier trámite de la actividad económica Emprendedores de Hoy

El Ministerio de Trabajo llegó a un acuerdo con los sindicatos para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a unos 1.000 euros mensuales. Esto significa que se aumentaron solamente 35 euros en total al mes. Según el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el salario mínimo se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda, en ningún caso, mermar la cuantía íntegra en dinero.

Los empleadores, empresas y autónomos deben estar al tanto de esta y otras regulaciones en caso de ofrecer retribución en especie a sus trabajadores. Estas deben aparecer siempre en la nómina para que ambas partes puedan tributar como corresponda. En el centro de asesoría y gestión Max Gestión, ofrecen apoyo en toda la parte contable, fiscal y jurídica que esto implica.

Retribución en especie: tipos y cómo tributan La retribución en especie es un tipo de pago que se realiza mediante el uso y obtención de bienes y servicios a menor precio o totalmente gratis.Algunas formas que toma este tipo de retribución son el cheque de guarderías y la formación educativa. Este pago hacia los empleados no puede cubrir la totalidad del salario. En la ley, se ha establecido que debe ser de máximo un 30 % de las retribuciones salariales, sin importar que estén o no sujetas a la tributación en el IRPF.

Es responsabilidad del empleador reflejar un desglose de estas retribuciones en la nómina de la empresa. De esta forma, el trabajador podrá declarar en su renta anual lo que corresponde según la totalidad de su salario. Asimismo, la empresa podrá realizar las retenciones del IRPF que correspondan. Vale destacar que algunas retribuciones en especie están exentas de esta declaración, por ejemplo, los productos que se venden a un menor precio, servicios de educación para los hijos, bienes destinados al servicio social o cultural o seguro social que no exceda los 500 euros anuales por persona, entre otros. Esta lista puede conseguirse en el artículo 42, parte 3, de la ley del IRPF.

En qué consisten los servicios de Max Gestión Max Gestión es un despacho profesional dedicado a ofrecer asesorías para empresas y autónomos. Cuentan con profesionales especializados en todos los trámites que conllevan las actividades económicas.Brindan asesoría fiscal, contable, laboral, jurídica e informática,entre otras. También se encargan de gestiones como las preparaciones fiscales de cada cliente, hacer declaraciones informativas, etc. Asimismo, realizan todos los trámites necesarios para la transferencia y bajas de vehículos, cambio de matrícula y renovación del carnet de conducir.

Para las empresas que ofrecen retribuciones en especie a sus empleados, es importante contar con asesoría profesional. Todo tipo de retribución, sea fija, variable o en especie, debe mostrarse en la nómina, por ello, reflejar todo esto de manera limpia y legal le permitirá a empresarios y empleados tributar sin problemas ante la ley.

La retribución en especie es una forma de pago apreciada por muchas personas, para que sea realmente beneficiosa, debe ser otorgada considerando todas las leyes que la rodean.



