Tech Mahindra ofrecerá juegos en la nube como servicio a telecos, compañías de cable y OEMs

jueves, 3 de marzo de 2022, 12:52 h (CET) Aprovecha la experiencia en 5G, Edge y Red para ofrecer experiencias de juego de baja latencia a los clientes finales en colaboración con Ludium Lab Hoy, Tech Mahindra, proveedor líder de servicios y soluciones de transformación digital, consultoría y revisión empresarial, ha anunciado el lanzamiento de su oferta de Cloud Gaming as a Service. Este servicio se ofrecerá a través de la plataforma basada en la nube de Tech Mahindra, impulsada por Ludium Lab. Esta colaboración ayudará a los proveedores de telecomunicaciones, compañías de cable y OEMS (fabricantes de equipos originales) a ofrecer un servicio de valor añadido más, que aprovecha la capacidad de su red y, al mismo tiempo, crea una fuente de ingresos adicional. Este servicio mejorará drásticamente el acceso a los juegos de los clientes finales al eliminar la necesidad de costosas consolas y conexiones a Internet de alta velocidad para acceder a los juegos más populares que requieren el uso de un ordenador.

El servicio de juegos en la nube B2B mejorará la experiencia de los juegos AAA, es decir, los juegos de alto presupuesto y perfil que suelen producir y distribuir las grandes distribuidoras. Esto será posible a través de un servicio de juegos de baja latencia alimentado por 5G en forma de una solución plug and play, con una biblioteca de más de 150 juegos triple A almacenados en la nube, a los que se puede acceder desde cualquier dispositivo, y procesados lo más cerca posible de los servidores.

Manish Vyas, Presidente de Comunicaciones, Medios de Comunicación y Entretenimiento y Director General de Servicios de Red, ha declarado: "El sector de los juegos ha experimentado un aumento de usuarios tras la era Covid, lo que ha generado tanto un mayor interés como más oportunidades de crecimiento para la industria. La evolución del 5G, con su baja latencia inherente, desempeñará un papel fundamental en la adopción de experiencias en el metaverso y el juego en la nube. Estamos deseando ofrecer la NXT del juego en la nube con Ludium Lab, y ofrecer así la experiencia del mañana a nuestros clientes hoy mismo”.

Hasta ahora, muchas empresas del ámbito del gaming no han podido invertir ni el tiempo ni el capital necesarios para desarrollar este tipo de soluciones, ya que su enfoque comercial se ha centrado en el propio desarrollo de los juegos. Esta colaboración mejorará la accesibilidad tanto para las empresas como para los consumidores al aprovechar la amplia experiencia de Tech Mahindra en el ámbito de la ingeniería 5G, de vídeo y de la nube, obtenida gracias a la colaboración con las principales empresas mundiales de medios de comunicación y entretenimiento, así como de proveedores de servicios en la nube y operadores móviles.

Juan José Martín, director general de Ludium Lab, ha declarado: "Nuestro compromiso de ofrecer una experiencia de usuario mejorada y asequible es lo que nos convierte en una empresa líder en el sector del juego en la nube. Estamos encantados de asociarnos con Tech Mahindra, a la que reconocemos como una importante empresa tecnológica líder en el mundo. Combinando su experiencia con nuestra innovadora tecnología de virtualización y nuestra capacidad de juego en la nube, nuestro Cloud Gaming as a Service supondrá un importante punto de inflexión en el mercado".

Tech Mahindra y Ludium Lab promocionarán conjuntamente sus servicios de juego en la nube, dirigidos tanto a empresas líderes del sector de las telecomunicaciones, como a fabricantes de equipos originales (OEM) de móviles, operadores de cable, OEM de televisores inteligentes y otras empresas que busquen optimizar la conectividad para mejorar la experiencia de juego en el creciente mundo digital actual.

El servicio de juegos en la nube de Tech Mahindra será un servicio de software como servicio (SaaS) personalizable y de marca blanca que utilizará algoritmos propios para reducir drásticamente la infraestructura en la nube necesaria para ofrecer dichos juegos. Los juegos alojados en la plataforma de Ludium Lab están a salvo de cualquier intento de piratería, ya que solo se entregan flujos audiovisuales a los dispositivos de los jugadores. Como parte del marco NXT.NOW™, cuyo objetivo es mejorar la "experiencia centrada en el ser humano", Tech Mahindra se centra en invertir en tecnologías y soluciones emergentes que permitan la transformación digital y satisfagan las necesidades cambiantes del cliente.

Acerca de Ludium Lab

Ludium Lab es una startup tecnológica -con sede en Barcelona- que surgió de una spin-off de la Universidad Politécnica de Cataluña en 2012. En esta spin-off, un grupo de investigadores comenzó a desarrollar una nueva tecnología de streaming en la nube. El equipo lleva más de una década trabajando en el perfeccionamiento del streaming interactivo para lograr su implantación con la máxima calidad y a bajo coste. Ludium Lab presta servicios a otras empresas (B2B), y Sora Stream es su primer producto diseñado para consumidores.

Sobre Tech Mahindra

Tech Mahindra ofrece experiencias digitales innovadoras y centradas en el cliente, permitiendo a sus empresas, a sus asociados y a la sociedad en general “elevarse” (del término inglés ‘rise’, uno de los mantras de la compañía). Son una compañía de 5.100 millones de dólares con más de 145.000 profesionales en 90 países que ayudan a 1191 clientes de todo el mundo, incluidas las empresas de la lista Fortune 500. Se centran en aprovechar las tecnologías de próxima generación, incluidos el 5G, Blockchain, Quantum Computing, Cybersecurity, Artificial Intelligence y otros, para permitir la transformación digital de extremo a extremo para los clientes mundiales. Tech Mahindra es la única empresa india del mundo que ha recibido el distintivo Terra Carta de SAR Príncipe de Gales por su compromiso con la creación de un futuro sostenible. Son la marca con mayor crecimiento en "fortaleza de marca" y están entre las 7 primeras marcas de TI a nivel mundial. Con el marco NXT.NOWTM, Tech Mahindra pretende mejorar la "experiencia centrada en el ser humano" para su ecosistema e impulsar la disrupción colaborativa con las sinergias derivadas de una sólida cartera de empresas. Tech Mahindra pretende ofrecer hoy las experiencias del mañana y cree que el "Futuro es Ahora".

Forman parte del Grupo Mahindra, fundado en 1945, una de las mayores federaciones multinacionales de empresas más admiradas con 260.000 empleados en más de 100 países. Goza de una posición de liderazgo en equipos agrícolas, vehículos utilitarios, tecnología de la información y servicios financieros en la India, y es la mayor empresa de tractores del mundo por volumen. Tiene una fuerte presencia en las energías renovables, la agricultura, la logística, la hostelería y el sector inmobiliario. El Grupo Mahindra tiene un claro enfoque en liderar los criterios ESG (éticos, sociales y de gobernanza empresarial) a nivel mundial, permitiendo así la prosperidad rural y mejorando la vida en la ciudad, con el objetivo de impulsar un cambio positivo en la vida de las distintas comunidades y grupos de interés para permitir que se “eleven”.

