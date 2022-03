Transportamos Tu Coche, empresa especialista en transporte de maquinaria pesada profesional con más de 30 años de experiencia Emprendedores de Hoy

Transportar maquinaria pesada es una labor que requiere la profesionalidad de un equipo experto en este tipo de trabajos. Con Transportamos Tu Coche, los clientes que necesiten llevar este tipo de vehículos pesados de un lugar a otro lo podrán hacer con la máxima seguridad posible, sabiendo que el transporte de maquinaria pesada está siendo ejecutado por una empresa que cuenta con más de 30 años en el mercado.

Maquinaria agrícola, tractores o maquinaria industrial son algunos ejemplos de los vehículos que puede trasladar la empresa en España, siempre con eficacia, compromiso y precios competitivos, tres de sus pilares fundamentales.

Por qué confiar en Transportamos Tu Coche Además de ofrecer precios accesibles y brindar seguridad durante el transporte de la maquinaria pesada profesional, el equipo de especialistas de Transportamos Tu Coche se preocupa por entregar la maquinaria a tiempo en el lugar de destino y está en contacto constante con los propietarios de los vehículos para informarles en qué estado se encuentran durante todo el proceso de transporte.

Otro plus de esta plataforma es que dentro de los servicios que oferta, incluye una póliza para mayor tranquilidad de los clientes. Asimismo, Transportamos Tu Coche tiene un formulario en su página web que permite contactar ágilmente a la empresa ante cualquier inquietud y elaborar una cotización inicial; de igual manera dispone de otros canales de comunicación como WhatsApp y correo electrónico. Transportamos Tu Coche se encarga directamente de transportar estas máquinas y no subcontrata el servicio, lo que al cliente le genera una mayor confianza.

¿Cómo transportar la maquinaria pesada? Una de las formas más utilizadas por Transportamos Tu Coche para hacer el traslado de coches y maquinaria pesada es el transporte con remolque, un vehículo con un peso autorizado superior a los 750 kilogramos. Adicionalmente, la empresa de carga cuenta con grúas de plataforma para que la maquinaria o los coches sufran los menores daños posibles durante el recorrido. En el caso concreto del transporte de maquinaria, es necesario saber que los camiones que transportan estos elementos requieren un permiso especial si las dimensiones de la carga son superiores a las habituales.

Organizaciones con grandes inconvenientes logísticos que deseen transportar sus equipamientos agrarios o industriales pueden acudir con certeza a Transportamos Tu Coche, una empresa que ha logrado hasta la fecha transportar 15 millones de vehículos, lo que representa una garantía para los propietarios de maquinaria pesada especializada que aspiren a contratar sus servicios.



