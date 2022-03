Cartucho.es ofrece consejos para poder ahorrar tinta en las impresiones Emprendedores de Hoy

miércoles, 2 de marzo de 2022, 12:42 h (CET)

Adquirir una impresora propia permite solo tener que preocuparse por comprar tinta de impresora, frente a la opción de acudir a una copistería o centro de impresiones cada vez que se requiere algún documento impreso. Tener una impresora doméstica no solo permite la comodidad de imprimir desde casa, sino también supone un gasto mucho menor.

Cartucho.es es una tienda online que se dedica a la venta de consumibles para impresoras. Cuenta con equipo profesional que ofrece consejos para ahorrar en impresiones y orienta sobre todo lo relacionado con ventas de equipos para la impresión, material escolar y de oficina, entre otros.

¿Cómo ahorrar tinta de impresora? Existen varias opciones para ahorrar tinta en los equipos de impresión que se utilizan en el ámbito doméstico y laboral, y pueden aplicarse tanto en el caso de los cartuchos de tinta, como en el tóner de las impresoras láser. Estas medidas son necesarias para evitar malgastar los consumibles en el momento de imprimir. A menudo, por desconocimiento, no se aplican las instrucciones necesarias y muchos usuarios optan por comprar impresoras nuevas con cartuchos incluidos, cuando su situación puede solucionarse con el recambio de los cartuchos ya utilizados.

Sin embargo, existen alternativas que pueden alargar la vida de los consumibles de las impresoras. Una de ellas es cambiar el tipo de fuente con la que se escribe, permitiendo al usuario ahorrar hasta 30 % del consumo de tinta en cada impresión. Ecofont es una de las opciones que permite mantener el consumo de tinta lo más bajo posible, ya que cada una de sus letras escritas cuenta con una serie de pequeños agujeros imperceptibles a la vista del lector.

Otras soluciones para ahorrar tinta Otra de las soluciones que pueden aplicarse para el ahorro en tinta y tóner es personalizar el menú de impresión en la configuración de la impresora, utilizando opciones que queden predeterminadas para futuras reproducciones. Puede utilizarse el modo de uso de solo tinta negra o un cartucho específico para las impresiones. Sin embargo, la calidad de la impresión puede verse afectada, aunque no de forma significativa.

Inicialmente, debe verificarse que el ordenador tenga los drivers correctos de acuerdo con el modelo de la impresora, ya que de estos depende la configuración correcta y se obtendrá el máximo beneficio que este equipo puede aportar. También es recomendable verificar bien lo que se va a imprimir antes de emitir la orden, ya que son muchas las situaciones en las que se imprimen documentos equivocados o con errores, ocasionando desperdicios innecesarios tanto de papel como de tinta.

Para el seguimiento de estas y otras recomendaciones se encuentra el personal de Cartucho.es, quienes vía online pueden orientar sobre las medidas que pueden aplicarse para el ahorro de consumibles con el fin de satisfacer las necesidades de sus clientes.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.