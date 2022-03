Garantía Entre Particulares recalca la importancia de revisar el estado de un coche de alta gama de segunda mano antes de su compra Emprendedores de Hoy

En España, la adquisición de coches de segunda mano es una actividad muy popular, ya que estapermite a las personas comprar coches de alta gama a un precio muy competitivo. No obstante, muchos dudan acerca de si comprar este tipo de vehículos por miedo a que tengan fallos o averías que reduzcan en gran medida su vida útil.

Para que los compradores no tengan duda en el momento de adquirir un coche de segunda mano, Garantía Entre Particulares ha creado una solución eficaz que consiste en otorgarles una garantía mecánica mediante la cual se demuestra el óptimo funcionamiento del vehículo.

¿Por qué es importante revisar el estado de un coche de segunda mano antes de su compra? Un coche de segunda mano suele ser una gran oportunidad para que una persona con poco presupuesto pueda obtener un automóvil de última gama que funcione de forma óptima. Sin embargo, existen vendedores de este tipo de coches que omiten ciertas fallas o averías que pueden afectar en gran medida su funcionamiento. A su vez, algunas personas no son conscientes de que el vehículo que venden tiene algún problema o fue entregado con algún defecto de fábrica.

Para asegurar el buen comercio de coches de segunda mano de última gama entre particulares, la empresa Garantía Entre Particulares ofrece un servicio de entrega de garantías mecánicas. Este servicio puede ser contratado tanto por la persona que vende un vehículo como por quien desea comprarlo. Para el comprador esto supone una gran ventaja, ya que profesionales de la industria automotriz se encargarán de revisar al detalle el interior y exterior del coche para que este pueda estar seguro de su compra.

Garantías mecánicas en la compra de coches de alta gama Garantía Entre Particulares fue la primera web en España que incorporó un servicio de garantía para ventas entre particulares relacionado con el sector automotriz. Actualmente, estas garantías mecánicas para coches están disponibles para vehículos básicos, híbridos, eléctricos, a gas, para moto y de última gama. Este último es uno de los más reconocidos en toda España, ya que a menudo las personas están en busca de un vehículo moderno de segunda mano 100% funcional. Este tipo de vehículos en su mayoría incorporan sistemas de software avanzados y poseen componentes en su interior y exterior que los diferencian de los automóviles tradicionales. Por ello, los compradores contratan a Garantías Entre Particulares para que envíen a sus profesionales a revisar estos coches de última generación que cuentan con tecnología y diseño avanzado. Actualmente, esta empresa ofrece garantías mecánicas para coches de alta gama que oscilan entre los 6 años de antigüedad hasta un máximo de 20 años con 350.000 kms.

