¿Cómo limpiar el filtro de partículas de forma efectiva?

martes, 1 de marzo de 2022, 15:24 h (CET)

Con el paso del tiempo, los filtros de partículas se pueden averiar con el tiempo, lo que puede llegar a generar mayores daños en un coche o en un camión.

Cómo limpiar el filtro de partículas es uno de los interrogantes que más se hacen los usuarios debido a que se trata de un componente caro de arreglar y que se asocia a reparaciones costosas.

Por lo tanto, una limpieza de filtros de partículas completa y eficaz debe ser una prioridad para los propietarios de automóviles.

Limpiar el filtro de partículas: las características de las diferentes técnicas Para depurar un filtro se utilizan diferentes métodos en el mercado. Existen diversas técnicas como el uso de aditivos, limpieza por ultrasonidos, tratamientos térmicos, entre otros. DPF Revival explica que estas metodologías tienen sus pros y sus contras.

En el caso de los aditivos, la empresa considera que no todos son fiables porque no realizan una limpieza completa y con el tiempo los filtros de partículas se vuelven a taponar, lo cual disminuye la eficiencia del filtro. En cuanto al ultrasonido aseguran que a pesar de que es un método de depuración de filtros de partículas muy aplicado hoy en día, tampoco garantiza la limpieza total del dispositivo. Es aquí donde cobran importancia las máquinas de limpieza de filtros de partículas, puesto que desarrollan una tarea completa.

Tecnología, economía y calidad en los diferentes equipos Los beneficios que tienen las máquinas de DPF Revival se basan en la introducción de un flujo de agua en ambos sentidos. Con esta operación se garantiza que los tapones que genera la carbonilla en los filtros sean expulsados en su totalidad. Para adelantar este proceso, las máquinas tienen una temperatura controlada y un detergente que no afecta el material de la cerámica. Con estos aparatos se puede realizar una evaluación previa para determinar el estado en el que se encuentra el filtro de partículas y después se efectúa otro análisis para verificar que la limpieza no le haya causado ningún perjuicio a la rejilla.

Cabe destacar que el modelo CTW2000 es uno de los preferidos por los clientes de DPF para realizar limpiezas de filtros en grandes vehículos. DPF Revival brinda calidad, economía y tecnología a los compradores que anhelan adquirir este elemento diferenciador para el saneamiento de los filtros de partículas y catalizadores.



