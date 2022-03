¿Cómo afecta cambiar o rediseñar el logotipo de una empresa? Emprendedores de Hoy

martes, 1 de marzo de 2022, 09:40 h (CET)

Con el paso del tiempo, todas las empresas requieren un rediseño de su logo para mantener fresca su imagen corporativa. Este proceso puede afectar de forma positiva, así como también negativa, si no se realiza de forma eficiente.

Este tipo de cambios no se implementan al azar, por lo cual es primordial definir el porqué del cambio y cuál es el fin de su realización. Madnessprint es una empresa de servicios gráficos en Madrid que, además de proporcionar impresión de todo tipo, asesora a sus clientes en el proceso de la mejora de su marca al cambiar el diseño gráfico de su logo.

Rediseñar el logo para garantizar el cambio Un rediseño de logo se realiza con la idea de refrescar la imagen de una marca y así lograr atraer a más clientes en el proceso. Con este fin, se deben pautar previamente las razones del cambio y así definir un diseño acorde al branding de la empresa. Habitualmente, realizar un cambio, es sumamente beneficioso para el crecimiento de la marca, esto se debe a que, con el paso de los años, la empresa va tomando nuevas perspectivas que al inicio no eran tan relevantes. En pro a esa evolución, el mostrar una imagen renovada, llama la atención de la audiencia, dando la impresión de crecimiento y constante cambio.

Así como el cambio, con un rediseño se busca atraer a un público específico, ya sea porque el producto o servicio amplió su rango de clientes y la imagen no le representa u otros aspectos cambiantes en el desarrollo de la marca. Este proceso ayuda a conectar con esa audiencia, sin perder al público que ya tiene.

Factores a tomar en cuenta al realizar un rediseño de logo Plantear un rediseño es muy funcional para la imagen de la marca, hay factores que se deben tener en cuenta en el proceso. Comenzando con la confusión, cuando un diseño es muy específico y se le realizan cambios drásticos, los clientes así como los proveedores pueden confundir la imagen.

Para realizar el diseño gráfico, se debe analizar en profundidad la marca, incluso más que al inicio, ya que con el uso de la imagen actual se ha compactado una gran cantidad de clientes que están acostumbrados al sello original de la marca. Sin embargo, un cambio que no representa en su totalidad a la identidad puede traer consigo un efecto negativo en la percepción de la misma

Igualmente, para comprender la utilidad que debe tener el nuevo diseño, Madnessprint cuenta con un equipo de especialistas que estudian en profundidad cada marca y plantean una imagen fresca y funcional. En su página web despliegan toda la información.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.