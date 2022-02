La filosofía en la cocina del chef Climent Lloret Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de febrero de 2022, 17:30 h (CET)

Para aquellas personas a las que les encanta cocinar, preparar una comida es más que seguir una receta. Detrás de una receta, hay una filosofía y una sensibilidad que se expresa en cada uno de sus detalles y que habla elocuentemente de los sentimientos y la perspectiva del chef en el momento de su preparación.

Climent Lloret, un chef con más de 30 años de experiencia, tiene sumamente clara esta realidad. Es por ello que su filosofía sobre la cocina se transmite no solo en cada plato que prepara para Luanik, su restaurante de degustación y comidas para llevar, sino que también comparte esta profunda visión sobre la práctica culinaria mediante su curso de cocina onliney presencial.

La calidad y la creatividad son muy relevantes Según la óptica de Climent Lloret, la calidad en la preparación de los alimentos no está reñida con la creatividad y la diversión. Sus recetas cuidan estrictamente la frescura y proximidad de todos los elementos utilizados en cada plato, a la vez que sus cursos dan pie a la innovación y experimentación con las recetas, así como al disfrute y esparcimiento durante el proceso, de modo que los participantes aprenden a preparar platos de la más alta calidad, de manera fácil y entretenida.

Esta visión ha significado, además de su carrera como chef, una notable trayectoria como formador en este ámbito, en la que se pueden enumerar más de 300 talleres y procesos formativos en los que han participado, en conjunto, más de 2.000 estudiantes, sin contar el creciente número de nuevos interesados que buscan los medios para participar en estos talleres. Para ellos, en los últimos años, Lloret ha llevado algunos de sus cursos al entorno digital, a fin de llevar su conocimiento a más personas.

Los cursos virtuales de Climent Lloret El crecimiento de sus cursos y la gran aceptación de sus beneficiarios ha llevado Climent Lloret a innovar con las herramientas digitales, por medio de las cuales ha desarrollado una serie de seis cursos virtuales, en los que comparte su conocimiento alrededor de los temas con más acogida entre sus seguidores.

Cada curso dura 45 minutos, con un ritmo entretenido y una explicación que clarifica la elaboración de cada receta. Los temas abarcan algunas especialidades de su restaurante, como el curso de arroces mediterráneos o el de aperitivos y delicatessen, mientras que otros abordan recetas de diversos países, como el curso de cocina japonesa, el de tailandesa, de cocina italiana y, en una sección aparte, el de cocina vegetariana.

Los cursos tienen precios bastante asequibles y los usuarios pueden adquirirlos en paquetes de tres con un importante descuento. Cabe destacar que, en su restaurante, se realizan los talleres de cocina de forma presencial con grupos reducidos. Para más información, se puede enviar un e-mail a luanikclimentlloret@gmail.com.

Lo más importante para Lloret es compartir sus conocimientos y filosofía, que ha desarrollado alrededor del mundo culinario en todos sus años de experiencia, con cada vez más personas apasionadas por este arte.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.