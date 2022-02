Cubrir la terraza de un negocio para disfrutarla todo el año, con Airclos Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de febrero de 2022, 16:50 h (CET)

Cada vez son más los establecimientos comerciales como bares, restaurantes, pubs y cafés, que hacen uso de los techos móviles, porque aportan una nueva dimensión a los espacios, haciéndolos más manejables, prácticos y resistentes a las inclemencias del tiempo, desde el intenso sol, hasta de las heladas tormentas, permitiéndole a los clientes disfrutar de una experiencia diferente. Estos se han convertido en tendencia en cuanto a protección de exteriores para negocios se refiere.

En España, Airclos cuenta con más de 35 años de experiencia en el diseño, fabricación e instalación de sistemas de cerramientos. Son especialistas en la fabricación de techos móviles para terrazas de alta calidad y cuentan con diseños modernos que se adaptan a la medida de cualquier local comercial.

Ventajas de los techos móviles para las terrazas Crear nuevos espacios atractivos e innovadores para los clientes es uno de los principales objetivos de los dueños de restaurantes y, en este sentido, los techos móviles motorizados son una gran opción, porque gracias a su sistema de motor eléctrico, pueden abrirse y cerrarse en función del tiempo o la ocasión.

Esta superficie tiene la particularidad de ser muy versátil durante todo el año. En épocas de mucho sol, brinda luminosidad a la terraza y evita que los rayos de sol incidan directamente sobre las personas que acuden al local. De esta manera, pueden disfrutar del clima sin sentir demasiado calor. Además, son ideales para aportarle mayor modernidad a las terrazas, permitiéndoles a los asistentes disfrutar de noches estrelladas, mientras comparten un momento agradable.

Por otra parte, esta superficie crea espacios perfectamente aislados tanto acústicos como térmicos. Estas soluciones están selladas de manera que no permiten el acceso del agua o de la humedad. Asimismo, durante la temporada de invierno, permiten aclimatar la terraza con estufas y calentadores sin ningún tipo de riesgo.

Techos móviles motorizados personalizados En la actualidad, muchos clientes suelen creer que los techos móviles presentan limitaciones. Sin embargo, Airclos ha desmitificado esta creencia, fabricando techos móviles para hogares y negocios con una amplia variedad de funcionalidades que antes no era posible.

Disponen de techos corredizos de hasta 11,2 metros de proyección y paneles de vidrio de hasta 4 metros de ancho, fabricados con un sistema de acristalado y juntas de estanqueidad, especialmente diseñadas para garantizar su hermeticidad ante la lluvia y el viento. Además, estos techos automáticos están integrados con la tecnología domótica más avanzada del momento, siendo compatibles con aplicaciones como IFTTT, Amazon, Alexa y Homekit.

La compañía asegura que sus productos se diferencian a los de la competencia porque cuentan con dimensiones duplicadas, el mejor rendimiento térmico y diseños modernos que se adaptan a cualquier necesidad de los clientes.

Airclos tiene en su página web un amplio catálogo de obras realizadas, donde se puede ver la calidad de sus trabajos realizados dentro y fuera de España. Consolidándose así como una de las empresas líderes en el sector de techos móviles.



