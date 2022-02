Cómo se calcula la nueva plusvalía municipal en Rincón de la Victoria, Málaga Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de febrero de 2022, 12:45 h (CET)

Vender alguna propiedad suele ser un proceso tedioso, ya que son muchos los trámites legales y burocráticos que hay que realizar para finiquitar la transacción, siendo el pago de la plusvalía municipal uno de los más importantes.

Definir la suma a pagar para cancelar este tipo de aranceles puede llegar a ser bastante complicado, especialmente para aquellas personas que no están familiarizadas con las normativas correspondientes a este arancel.

En estos casos, contar con el apoyo de especialistas en el sector inmobiliario como D&A Inmobiliaria resulta sumamente útil. Esta es capaz de ayudar a cualquier persona en Rincón de la Victoria y sus alrededores a calcular la nueva plusvalía municipal de forma rápida, efectiva y segura.

La nueva plusvalía municipal El “Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana”, también conocido como plusvalía municipal, es un impuesto que se caracteriza por permitir que los propietarios de determinado inmueble cancelen el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana sobre los que se encuentra la construcción, en el momento en el que se transmite por venta, herencia o donación.

Este impuesto ha estado vigente durante un largo tiempo, por lo cual es bastante popular y conocido por la población española en general. No obstante, es importante tener en cuenta que, recientemente, la normativa tributaria que regula este impuesto ha cambiado. Actualmente, el pago podrá depender tanto de la plusvalía real como de la evolución del mercado inmobiliario en los últimos años.

Teniendo esto en cuenta, entender cómo calcular de forma correcta este impuesto puede llegar a ser una tarea sumamente complicada, especialmente para aquellas personas que no están familiarizadas con las nuevas legislaciones vigentes. En estos casos, lo más recomendable es buscar asesoría inmobiliaria especializada, capaz de resolver todas las dudas que pueda tener el propietario y ayudarlo a finiquitar sus impuestos de forma rápida y efectiva.

Vender propiedades de forma efectiva y segura con D&A Inmobiliaria Actualmente, una de las empresas más populares y destacadas en el área de los bienes raíces en la ciudad de Málaga y sus alrededores es D&A Inmobiliaria, la cual está conformada por un amplio grupo de expertos en el mercado capaces de brindar asesoría especializada y gratuita a cualquier persona interesada en vender una propiedad de forma legal, segura y rápida.

Con respecto al impuesto de plusvalía municipal, el equipo de asesores inmobiliarios de D&A Inmobiliaria se encarga de explorar a fondo las dos alternativas de pago que hay y aconsejar al propietario acerca de la mejor estrategia a llevar a cabo, teniendo en cuenta las opciones existentes. De esta manera, el propietario puede seleccionar la que más se adapta a sus necesidades y ahorrar dinero con respecto al pago del IIVTNU.

En definitiva, D&A Inmobiliaria brinda a cualquier persona interesada en vender una vivienda la oportunidad ideal de hacer este proceso lo más sencillo y eficiente posible. Con su asesoría especializada en bienes raíces, será posible finiquitar estas transacciones de forma efectiva, garantizando la legalidad del proceso en todo momento.



