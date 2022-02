Las soluciones a los problemas capilares más comunes según los expertos de Dalire Cosmetics Emprendedores de Hoy

La caída del pelo o alopecia es una de las afecciones que más preocupan en cuanto a salud capilar, pero existen otros problemas capilares que afectan también al pelo y que se pueden tratar con algunos productos en cada lavado.

Cada día, llegan decenas de mensajes con estas preocupaciones a las oficinas de Dalire Cosmetics, expertos en cuidado capilar. Algunos de los usuarios preguntan cómo tratar un pelo graso, otros cómo evitar la caspa, también cómo recuperar la salud del pelo…

Estas son algunas de las preguntas más frecuentes sobre problemas capilares y María Gómez, responsable de atención al cliente en Dalire Cosmetics, marca de referencia en cuidado capilar sin sulfatos ni siliconas, resuelve las dudas.

Recuperar un cabello hidratado después de un tratamiento de alisado Cada vez es más frecuente el uso de tratamientos químicos en peluquería para conseguir un alisado permanente. Aunque los resultados suelen ser espectaculares, siempre acaba pasando factura al pelo. “Nos escriben porque se han hecho un alisado con keratina o un alisado japonés y después se encuentran con que su pelo está muy seco y se rompe. Lo más importante en estos casos es hidratar el pelo para que recupere la fuerza. Solemos recomendar nuestro champú sin sulfatos nutritivo y la crema nutritiva. Además, al ser productos sin sulfatos ni siliconas, dejamos respirar al pelo de tanto químico”, añade María desde Dalire Cosmetics.

Productos para combatir la caspa “Lo primero es identificar que realmente sea caspa”. Según cuenta María Gómez, muchas personas creen que tienen un problema de caspa cuando en realidad están sufriendo una descamación del cuero cabelludo. “Si están sufriendo una descamación, es que el cuero cabelludo está reseco y, de hecho, suele producir también picores. En este caso, volvemos a recurrir al champú nutritivo”. Además, los champús sin sulfatos se han convertido en la solución más popular para personas con el cuero cabelludo sensible, ya que son mucho más respetuosos con la piel. “Si hablamos de caspa, entonces recurrimos a nuestro champú sin sulfatos con extracto de cebolla. La cebolla ayuda a reducir la inflamación del cuero cabelludo y estimula la circulación sanguínea, evitando la caída del pelo, un problema que también suele venir acompañado de la caspa”.

¿Qué hacer si el pelo dura limpio solo un día? El pelo graso es uno de los problemas más comunes y que más desesperan a las personas, sobre todo cuando les obliga a tener que lavarse el pelo todos los días. “Lavarse el pelo a diario con un champú agresivo y que reseque es la peor idea posible para regular el exceso de grasa. Tenemos que procurar espaciar los lavados para, si nuestro día a día lo permite, lavar el cabello 2-3 veces en semana. Lo más importante es elegir siempre un champú lo más libre de químicos posible. De esta manera, enseñamos al cuero cabelludo que no tiene que generar tanta grasa”.

Este problema es el que llevó a Dalire Cosmetics a hacer una línea de cuidado capilar respetuosa con el cuero cabelludo, sin sulfatos, siliconas, parabenos ni colorantes. Partieron de su champú sin sulfatos Classic, que ayuda a equilibrar las irregularidades del cuero cabelludo y se convirtió en todo un éxito de ventas. Ahora, cuentan con productos diferentes para todas las necesidades del pelo y con un gran equipo de profesionales que se encargan de asesorar a todas las personas que se animan a probar sus productos, eligiendo lo más indicado para su pelo.



