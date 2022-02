Iniciar el tratamiento de depilación láser en febrero con Dermativa Emprendedores de Hoy

Tanto para mujeres como hombres, los tratamientos estéticos han tomado fuerza, siendo la depilación láser uno de los más demandados. Con este, se logra eliminar el vello facial y corporal de manera eficaz y duradera.

Dermativa es un centro estético pionero en el campo de depilación con láser. Para realizar estos tratamientos trabajan con las mejores técnicas del momento: Alejandrita, Diodo, Nd-Yag y Soprano Ice Platinum.

Las diferentes técnicas de depilación La luz del láser actúa sobre la melanina, una sustancia que da color a la piel y el vello. Esto quiere decir que mientras más oscura es la piel, más melanina tiene y lo mismo pasa con el pelo. El tipo de láser empleado para la depilación va a depender de estos factores. Si se emplea una técnica no apta, se corre el riesgo de sufrir agresiones y quemaduras

Láser Alejandrita Este tipo de láser es el más antiguo y tiene una longitud de onda de penetración media. Esto le hace indicado para eliminar el vello de calibre fino y poco profundo, como el de los oídos y las fosas nasales. Es el más conveniente para pieles claras y pelos poco pigmentados.

Láser Diodo Surge como una alternativa a la Alejandrita para las pieles más oscuras. En este caso, la longitud de onda es más larga, logrando una mayor penetración en la piel para tratar el vello de calibre grueso y profundo. También puede ser usado en pieles claras, con pelo grueso y oscuro.

Láser Nd-Yag La longitud de onda de este láser es aún más larga que la del diodo. Es usado casi exclusivamente para pieles muy oscuras, con vellos gruesos y profundos.

Láser Soprano Ice Platinum Este innovador equipo fue creado con la finalidad de proyectar sobre la piel las ondas tipo Diodo, Alejandrita y Nd-Yag en simultáneo. Se emplea para aquellos casos en que coexisten vellos gruesos y finos, a diferentes profundidades. Con esta técnica se consigue una máxima eficiencia depilatoria.

El mejor momento para realizarse la depilación láser Este es un excelente momento para iniciar el tratamiento de depilación láser con Dermativa. Esto se debe a que durante estos meses, la exposición al sol no es tan elevada como durante el verano, por lo que la piel cuenta con un color más pálido y, por tanto, se pueden conseguir mejores resultados. Este centro estético con más de 15 años de trayectoria, cuenta con una nueva tecnología que permite ventajas a la que otras máquinas no pueden llegar.

El centro estético Dermativa está ubicado en Mallorca, donde brindan información y diagnósticos gratuitos. Además, cuentan con otros tratamientos estéticos como limpieza facial, eliminación de manchas, eliminación de tatuajes, fotorejuvenecimiento láser, radiofrecuencia facial INDIBA y tratamiento anti-acné.



